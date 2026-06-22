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Россию охватил масштабный топливный кризис: детали

Очереди на заправках, пустые колонки и продажа по нормам – дефицит горючего охватывает все больше российских регионов

22 июня 2026, 07:09
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Кравцев Сергей

В России продолжает обостряться топливный кризис. Жители разных регионов массово сообщают об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, многочасовых очередях и ограничениях на продажу горючего. Несмотря на попытки местных властей успокоить население, проблемы уже охватили значительную часть страны.

Россию охватил масштабный топливный кризис: детали

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

Одной из самых напряженных остается ситуация в Липецкой области. В городе Елец, по сообщениям местных жителей, бензин практически исчез из всех заправок. Поэтому автомобилисты вынуждены выстаивать длинные очереди на тех немногих АЗС, где горючее еще доступно.

Губернатор региона Игорь Артамонов фактически признал существование проблем со снабжением отдельных видов горючего. Он призвал население не создавать искусственный ажиотаж и не скупать бензин впрок, сравнив ситуацию с прежним ажиотажным спросом на гречку.

Впрочем, трудности наблюдаются далеко не только в Липецкой области. В Рыбинске Ярославской области местные жители сообщают об остром дефиците как бензина, так и дизельного горючего. В Георгиевске Ставропольского края на отдельных АЗС отсутствует бензин марки АИ-95, а некоторые заправки вообще прекратили реализацию горючего.

Жалобы поступают также из Тюмени и Чебоксара, где водители не могут приобрести наиболее популярные марки бензина. Часть заправочных комплексов остается закрытой в течение нескольких дней.

Особенно показательна ситуация в Тверской области, где власти уже прибегли к административным ограничениям продажи горючего физическим лицам. Такое решение объяснили необходимостью гарантировать работу экстренных служб и общественного транспорта.

Сообщения о перебоях поступают даже из Москвы. Несмотря на официальные возражения, пользователи соцсетей публикуют фото заправок с перекрытыми топливными колонками и пустыми ценовыми табло. Это свидетельствует о том, что проблема выходит далеко за пределы отдельных регионов и постепенно превращается в общенациональную.

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