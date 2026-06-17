logo_ukra

BTC/USD

65757

ETH/USD

1791.67

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Паливний апокаліпсис у Росії: на Заході розкрили катастрофічні наслідки ударів по НПЗ РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Паливний апокаліпсис у Росії: на Заході розкрили катастрофічні наслідки ударів по НПЗ РФ

В Росії вводять нові обмеження на продаж бензину та дизеля.

17 червня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росії дедалі більше регіонів стикаються з обмеженнями на продаж бензину та дизельного пального. За оцінкою американського Інституту вивчення війни, причиною стали масштабні удари України по російській нафтовій інфраструктурі, які суттєво скоротили можливості країни з переробки нафти.

Паливний апокаліпсис у Росії: на Заході розкрили катастрофічні наслідки ударів по НПЗ РФ

Удар по НПЗ в РФ. Фото з відкритих джерел

У новому звіті ISW зазначається, що найбільші російські паливні компанії почали вводити жорсткі ліміти на продаж пального. Зокрема, за даними російських джерел, компанії "Роснефть", "Башнефть" та інші оператори заборонили відпуск бензину в каністри, а в окремих регіонах встановили обмеження на обсяг пального, який може придбати один клієнт.

Особливу увагу аналітики звертають на ситуацію навколо компанії "Татнефть". Після українських ударів по нафтопереробних заводах у Татарстані підприємство запровадило ліміти на продаж бензину та дизеля на своїх АЗС по всій країні. У деяких містах легковим автомобілям дозволяють купувати не більше 30 літрів бензину за один раз.

За даними Генерального штабу України, атаки на 16 російських НПЗ скоротили загальні потужності Росії з переробки нафти приблизно на 30%. У результаті видобуток нафти в РФ знизився до близько 9 мільйонів барелів на добу, а виробництво бензину впало до найнижчого рівня за останні 16 років.

Аналітики прогнозують, що ситуація для Росії може погіршитися вже найближчими місяцями. Крім того, в Інституті вивчення війни зауважили, що українські удари ведуть не лише до енергетичної кризи в РФ, але й створюють додатковий тиск на російську економіку.

"Росія, ймовірно, продовжуватиме боротися з дефіцитом палива протягом усього літа через зростання попиту… Подальші українські удари по російській енергетичній інфраструктурі, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту по всій Росії та загострення існуючого дефіциту", — йдеться у звіті ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексміністр Дмитро Кулеба відверто пояснив, чи може дипломатія повернути окуповані території.

Також "Коментарі" писали, що Україна атакувала найбільший НПЗ Москви: у Силах оборони розкрили деталі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-16-2026/
Теги:

Новини

Всі новини