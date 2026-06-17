Паливний апокаліпсис у Росії: на Заході розкрили катастрофічні наслідки ударів по НПЗ РФ

У Росії дедалі більше регіонів стикаються з обмеженнями на продаж бензину та дизельного пального. За оцінкою американського Інституту вивчення війни, причиною стали масштабні удари України по російській нафтовій інфраструктурі, які суттєво скоротили можливості країни з переробки нафти.

Удар по НПЗ в РФ. Фото з відкритих джерел

У новому звіті ISW зазначається, що найбільші російські паливні компанії почали вводити жорсткі ліміти на продаж пального. Зокрема, за даними російських джерел, компанії "Роснефть", "Башнефть" та інші оператори заборонили відпуск бензину в каністри, а в окремих регіонах встановили обмеження на обсяг пального, який може придбати один клієнт.

Особливу увагу аналітики звертають на ситуацію навколо компанії "Татнефть". Після українських ударів по нафтопереробних заводах у Татарстані підприємство запровадило ліміти на продаж бензину та дизеля на своїх АЗС по всій країні. У деяких містах легковим автомобілям дозволяють купувати не більше 30 літрів бензину за один раз.

За даними Генерального штабу України, атаки на 16 російських НПЗ скоротили загальні потужності Росії з переробки нафти приблизно на 30%. У результаті видобуток нафти в РФ знизився до близько 9 мільйонів барелів на добу, а виробництво бензину впало до найнижчого рівня за останні 16 років.

Аналітики прогнозують, що ситуація для Росії може погіршитися вже найближчими місяцями. Крім того, в Інституті вивчення війни зауважили, що українські удари ведуть не лише до енергетичної кризи в РФ, але й створюють додатковий тиск на російську економіку.

"Росія, ймовірно, продовжуватиме боротися з дефіцитом палива протягом усього літа через зростання попиту… Подальші українські удари по російській енергетичній інфраструктурі, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту по всій Росії та загострення існуючого дефіциту", — йдеться у звіті ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексміністр Дмитро Кулеба відверто пояснив, чи може дипломатія повернути окуповані території.

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