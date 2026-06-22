Росію охопила масштабна паливна криза: деталі

У Росії продовжує загострюватися паливна криза. Жителі різних регіонів масово повідомляють про відсутність бензину на автозаправних станціях, багатогодинні черги та обмеження на продаж пального. Попри спроби місцевої влади заспокоїти населення, проблеми вже охопили значну частину країни.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

Однією з найбільш напружених залишається ситуація в Липецькій області. У місті Єлець, за повідомленнями місцевих жителів, бензин практично зник з усіх заправок. Через це автомобілісти змушені вистоювати довгі черги на тих небагатьох АЗС, де пальне ще доступне.

Губернатор регіону Ігор Артамонов фактично визнав існування проблем із постачанням окремих видів пального. Він закликав населення не створювати штучного ажіотажу та не скуповувати бензин про запас, порівнявши ситуацію з колишнім ажіотажним попитом на гречку.

Втім, труднощі спостерігаються далеко не лише в Липецькій області. У Рибінську Ярославської області місцеві мешканці повідомляють про гострий дефіцит як бензину, так і дизельного пального. У Георгієвську Ставропольського краю на окремих АЗС відсутній бензин марки АІ-95, а деякі заправки взагалі припинили реалізацію пального.

Скарги надходять також із Тюмені та Чебоксар, де водії не можуть придбати найбільш популярні марки бензину. Частина заправних комплексів залишається зачиненою протягом кількох днів.

Особливо показовою стала ситуація у Тверській області, де влада вже вдалася до адміністративних обмежень продажу пального фізичним особам. Таке рішення пояснили необхідністю гарантувати роботу екстрених служб та громадського транспорту.

Повідомлення про перебої надходять навіть із Москви. Попри офіційні заперечення, користувачі соцмереж публікують фото заправок із перекритими паливними колонками та порожніми ціновими табло. Це свідчить, що проблема виходить далеко за межі окремих регіонів і поступово перетворюється на загальнонаціональну.

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