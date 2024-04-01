Россию вскоре накроет новая волна терактов: почему худшее еще только ждет россиян

После теракта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье было много информации о том, что эта трагедия может стать не последней для России. Почему так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

Россияне занимаются безумием

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сказал в эфире канала "Эспресо" заявил, что теракты на территории РФ будут продолжаться, поскольку Кремль не предпринимает действий в отношении реальных террористических группировок.

"Советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинников заявил, что террористами в ТРЦ "Крокус Сити Холл" руководили с помощью вшитых чипов. Это, чтобы понять уровень их тупости, целый генерал-майор МВД. То есть, что они психически больные понял весь мир. Проблема для россиян заключается в том, что такие люди ими управляют. Путин обвинил Украину в теракте и теперь его приспешники пытаются что-то придумать, чтобы подтвердить его слова", — высказался Ягун.

Путинский режим слабый и непрофессиональный в борьбе против террористов, и сейчас это увидел весь мир, поэтому проблемы для России только начинаются, уверен эксперт.

Россиянам придется снова переориентировать свои спецслужбы

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире "Эспрессо" призвал обратить внимание на заявления "Исламского государства", которые свидетельствуют о том, что в России будут и следующие теракты. Члены преступной организации были очень удивлены тем, что РФ в их нападении обвиняет кого-либо, кроме ИГИЛ.

"В будущем опасность реальна относительно террористических актов в России. Я думаю, что ИГИЛ по крайней мере попытается осуществить террористические акты для того, чтобы подтвердить свое право на теракт. Полагаю, что их неожиданно захватило утверждение россиян о том, что это сделал кто-либо другой, а не "Исламское государство". То есть ИГИЛ, честно говоря, были несколько удивлены. На мой взгляд, заявления, которые прозвучали, как раз свидетельствуют о том, что теракты будут и следующие. Хотя это может быть и часть такого поднятия ставок в игре", — заявил Игорь Семиволос.

По словам эксперта, в последнее время можно увидеть, как развиваются отношения между Талибаном и Москвой. В связи этим ключевым вопросом становится безопасность Центральной Азии и предотвращение распространения исламизма.

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