Россию вскоре накроет новая волна терактов: почему худшее еще только ждет россиян

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Кравцев Сергей
После теракта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье было много информации о том, что эта трагедия может стать не последней для России. Почему так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сказал в эфире канала "Эспресо" заявил, что теракты на территории РФ будут продолжаться, поскольку Кремль не предпринимает действий в отношении реальных террористических группировок.
Путинский режим слабый и непрофессиональный в борьбе против террористов, и сейчас это увидел весь мир, поэтому проблемы для России только начинаются, уверен эксперт.
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире "Эспрессо" призвал обратить внимание на заявления "Исламского государства", которые свидетельствуют о том, что в России будут и следующие теракты. Члены преступной организации были очень удивлены тем, что РФ в их нападении обвиняет кого-либо, кроме ИГИЛ.
По словам эксперта, в последнее время можно увидеть, как развиваются отношения между Талибаном и Москвой. В связи этим ключевым вопросом становится безопасность Центральной Азии и предотвращение распространения исламизма.
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