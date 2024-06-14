РосСМИ хвастаются: всемирно известный бренд снова зарегистрировал свои товарные знаки в РФ

Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала большой войны, снова регистрирует свои товарные знаки в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Meduza, со ссылкой на газету "Ведомости".

Coca-Cola снова зарегистрировала свои товарные знаки в РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что The Coca-Cola Company подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков – Coca-Cola, Sprite и Fanta. Заявки, поданные в апреле, обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент).

По российскому законодательству товарные знаки в случае их неиспользования в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор российской компании "Онлайн патент" Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить потери прав на свои ключевые бренды.

Другие российские специалисты в области патентного права не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут свидетельствовать о намерении Coca-Cola в будущем вернуть их на российский рынок.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание "Financial Times" отмечает, известные во всем мире западные компании не хотят продавать бизнес в России с дисконтом в 90%, а некоторые больше не чувствуют, что вынуждены уходить из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней", – сказал один из руководителей, работающий с западными компаниями в РФ.

Он признался, что многие владельцы бизнеса прямо сказали, что уйдут. Все из-за того, что им предоставили выбор покупателей, который был для них неприемлем. Другой руководитель, работающий с западными компаниями в России, сказал, что настроения заметно изменились.