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РосСМИ рассказали детали покушения на военного топ-чиновника в Москве

РосСМИ подтвердили информацию, что пострадавшим является Торгашов, который служил в секретной воинской части

сегодня, 10:19
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Ткачик Олеся

Как сообщают росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы, при взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы, который произошел 24 июля, пострадали военнослужащий, участник "специальной военной операции" Андрей Торгашов и его супруга.

РосСМИ рассказали детали покушения на военного топ-чиновника в Москве

Покушение на топ-военного РФ

Известно, что машина принадлежит Торгашову. Отмечается, что он и его супруга в момент взрыва находились в автомобиле и пострадали.

РосСМИ сообщают, что 50-летний Андрей Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Известно, что российские следователи уже возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля с пассажирами на улице Синявинской на севере Москвы. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по столице, следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Торгашев. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство, и действовал киллер.

В телеграмм-канале Astra пишут, что Торгашов – заместитель начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи №33790. Согласно открытым данным, в/ч 33790 – это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/07/24/23524171.shtml?updated
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