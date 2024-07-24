РосСМИ рассказали детали покушения на военного топ-чиновника в Москве

Как сообщают росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы, при взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы, который произошел 24 июля, пострадали военнослужащий, участник "специальной военной операции" Андрей Торгашов и его супруга.

Покушение на топ-военного РФ

Известно, что машина принадлежит Торгашову. Отмечается, что он и его супруга в момент взрыва находились в автомобиле и пострадали.

РосСМИ сообщают, что 50-летний Андрей Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Известно, что российские следователи уже возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля с пассажирами на улице Синявинской на севере Москвы. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по столице, следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Торгашев. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство, и действовал киллер.

В телеграмм-канале Astra пишут, что Торгашов – заместитель начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи №33790. Согласно открытым данным, в/ч 33790 – это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.



