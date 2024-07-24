В Москве взорвали важного военного чина

В российской столице на парковке у дома на Синявинской улице взорвалась Toyota Land Cruiser, в которой находились мужчина и женщина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщают российские паблики, публикуя фото с места происшествия.

Андрей Торгашов. Фото: из открытых источников

49-летнему садившемуся в авто Андрею Торгашову оторвало ноги. Женщина, вероятно, его жена Майя госпитализирована с рваными ранами. Из-за сильного взрыва повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Выбиты стекла в соседней многоэтажке.

В МВД заявили, что в машину было установлено взрывное устройство.

В телеграмм-канале Astra пишут, что Торгашов – заместитель начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи №33790. Согласно открытым данным, в/ч 33790 – это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — в Нижнем Новгороде в России взорвали автомобиль Audi Q7, в котором сидел российский писатель и так называемый "заместитель командира батальона "спецназа" группировки "ДНР" по работе с личным составом Захар Прилепин. По предварительной информации, его доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Как сообщает Telegram-канал BRIEF, Прилепин ехал в семью в Нижний Новгород в Audi Q7, когда сработало взрывное устройство под днищем авто. Подтверждено, что погиб водитель. Прилепину оказывают медицинскую помощь.







