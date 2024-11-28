Рубль будет падать и дальше: кто ему дал подножку и к чему это приведет

Российский рубль продолжает стремительно девальвировать, начиная с лета, а последний пакет санкций США только ускорил это падение. О ситуации в эфире Freedom рассказала руководительница санкционного направления аналитического центра Киевской школы экономики (KSE Institute) Юлия Павицкая.

Падение рубля

По ее словам, после введения нового пакета санкций рубль вошел в достаточно крутое пике. Центральный банк России заявил, что не будет вмешиваться в рынок для стабилизации курса. Это, вероятнее всего, шоковая реакция на санкции, затронутые не только "Газпромбанком", но и 50 другими банковскими учреждениями, вовлеченными в международную торговлю, отметила эксперт.

Она подчеркнула, что неожиданное попадание "Газпромбанка" под санкции стало весомым ударом, ведь это учреждение было важным для энергетического сектора и других компонентов международной торговли России.

Павицкая прогнозирует, что санкции усложнят международную торговлю и сократят приток валюты в Российскую Федерацию. По ее словам, важно следить, как быстро Россия сможет адаптироваться, перестроить каналы расчетов, импорта и экспорта для стабилизации ситуации. Однако Центральному банку все сложнее удерживать рубль из-за роста инфляции и фискального давления со стороны правительства.

"Центральному банку все сложнее будет брать под контроль и удерживать рубль в нормальном состоянии учитывая растущую инфляцию, которую они не могут до сих пор преодолеть. Также определенное противостояние между Центральным банком и правительством в лице Министерства финансов и оборонного министерства, которые, напротив, заинтересованы в продлении рекордных фискальных расходов из бюджета Российской Федерации”, — считает эксперт.

При этом она добавила, что российская банковская система включает более 300 учреждений и не все они под санкциями. Но Газпромбанк, третий по величине активов банк, играет ключевую роль, поэтому его блокировка существенно парализует торговлю и расчеты.

Она отметила, что Россия, вероятно, будет пытаться найти обходные пути для сохранения торговой активности, однако дальнейшее санкционное давление необходимо.

По ее мнению, важно, чтобы новая администрация США продлила эту динамику, а ЕС и Великобритания поддержали расширение санкций на финансовый сектор. Это существенно усложнит для России возможность обходить ограничения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ стремительно обвалился рубль.



