Рубль будет падать и дальше: кто ему дал подножку и к чему это приведет

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Ткачик Олеся
Российский рубль продолжает стремительно девальвировать, начиная с лета, а последний пакет санкций США только ускорил это падение. О ситуации в эфире Freedom рассказала руководительница санкционного направления аналитического центра Киевской школы экономики (KSE Institute) Юлия Павицкая.
Падение рубля
По ее словам, после введения нового пакета санкций рубль вошел в достаточно крутое пике. Центральный банк России заявил, что не будет вмешиваться в рынок для стабилизации курса. Это, вероятнее всего, шоковая реакция на санкции, затронутые не только "Газпромбанком", но и 50 другими банковскими учреждениями, вовлеченными в международную торговлю, отметила эксперт.
Она подчеркнула, что неожиданное попадание "Газпромбанка" под санкции стало весомым ударом, ведь это учреждение было важным для энергетического сектора и других компонентов международной торговли России.
Павицкая прогнозирует, что санкции усложнят международную торговлю и сократят приток валюты в Российскую Федерацию. По ее словам, важно следить, как быстро Россия сможет адаптироваться, перестроить каналы расчетов, импорта и экспорта для стабилизации ситуации. Однако Центральному банку все сложнее удерживать рубль из-за роста инфляции и фискального давления со стороны правительства.
При этом она добавила, что российская банковская система включает более 300 учреждений и не все они под санкциями. Но Газпромбанк, третий по величине активов банк, играет ключевую роль, поэтому его блокировка существенно парализует торговлю и расчеты.
Она отметила, что Россия, вероятно, будет пытаться найти обходные пути для сохранения торговой активности, однако дальнейшее санкционное давление необходимо.
По ее мнению, важно, чтобы новая администрация США продлила эту динамику, а ЕС и Великобритания поддержали расширение санкций на финансовый сектор. Это существенно усложнит для России возможность обходить ограничения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ стремительно обвалился рубль.
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