Рубль под угрозой: почему российские банкиры в панике, несмотря на нефтяные миллиарды
Рубль под угрозой: почему российские банкиры в панике, несмотря на нефтяные миллиарды

Банкиры бьют тревогу: политика Кремля разгоняет «серую» экономику и подтачивает бюджет

4 мая 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Несмотря на рост нефтяных доходов, российская экономика входит в зону турбулентности. Как отмечает Институт изучения войны, ведущие банкиры РФ предупреждают о нарастающих рисках, которые могут проявиться уже во второй половине 2026 года.

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что курс рубля может ослабнуть до 80-90 за доллар против нынешних около 75. По его словам, давление на национальную валюту усилится ближе к концу года, особенно в четвертом квартале.

Одной из ключевых проблем он назвал новые налоговые меры, введенные Кремлем для пополнения бюджета. Они уже стимулируют бизнес и население чаще использовать наличные расчеты, что расширяет "серую" экономику. В результате растут цены на товары и услуги, но бюджет при этом недополучает ожидаемые доходы.

Аналитики указывают, что экономическая политика властей выглядит противоречивой: повышение НДС сочетается со снижением ключевой ставки на фоне высокой инфляции. Дополнительное давление создает и активное использование резервов суверенного фонда для покрытия дефицита бюджета, который увеличивается из-за рекордных военных расходов.

Даже временные выгоды от высоких мировых цен на нефть не способны компенсировать структурные проблемы. Эксперты предупреждают: при сохранении текущего курса российская экономика может столкнуться с затяжным ослаблением, где рост доходов будет сопровождаться падением реальной устойчивости финансовой системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские политики и дипломаты все чаще предупреждают о риске новой эскалации со стороны России в ближайшие один-два года. Как сообщает Politico, в столицах ЕС растет обеспокоенность тем, что Кремль рассматривает этот период как "окно возможностей" — время, когда трансатлантические связи ослаблены, а оборонные возможности Европы еще не достигли полной готовности.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-3-2026/
