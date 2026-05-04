Рубль під загрозою: чому російські банкіри у паніці, незважаючи на нафтові мільярди

Незважаючи на зростання нафтових доходів, російська економіка входить до зони турбулентності. Як зазначає Інститут вивчення війни, провідні банкіри РФ попереджають про ризики, що наростають, які можуть проявитися вже в другій половині 2026 року.

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

Фінансовий директор Ощадбанку Тарас Скворцов заявив, що курс рубля може послабитись до 80-90 за долар проти нинішніх близько 75. За його словами, тиск на національну валюту посилиться ближче до кінця року, особливо в четвертому кварталі.

Однією з ключових проблем він назвав нові податкові заходи, запроваджені Кремлем для поповнення бюджету. Вони вже стимулюють бізнес та населення частіше використовувати готівку, що розширює "сіру" економіку. В результаті зростають ціни на товари та послуги, але бюджет при цьому недоотримує очікувані доходи.

Аналітики зазначають, що економічна політика влади виглядає суперечливою: підвищення ПДВ поєднується зі зниженням ключової ставки на фоні високої інфляції. Додатковий тиск створює й активне використання резервів суверенного фонду для покриття дефіциту бюджету, що збільшується через рекордні військові витрати.

Навіть тимчасові вигоди від найвищих світових цін на нафту не здатні компенсувати структурні проблеми. Експерти попереджають: за збереження поточного курсу російська економіка може зіткнутися із затяжним ослабленням, де зростання доходів супроводжуватиметься падінням реальної стійкості фінансової системи.

