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Руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин похвалил Зеленского

Россиянин, отправляющий военных на войну в Украину одобрительно отозвался о Зеленском

сегодня, 13:46
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Автор:

Slava Kot

Российский глава частной военной организации "Вагнер" назвал президента Украины Владимира Зеленского жестким и уверенным в себе парнем. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ, взявшие интервью у Евгения Пригожина.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин похвалил Зеленского

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Во время разговора Пригожин сравнил Владимира Зеленского и российского журналиста, недавно получившего украинский паспорт Александра Невзорова. Руководитель ЧВК "Вагнер" сообщил, несмотря на то, что Зеленский является врагом России, но у президента Украины есть определенные положительные характеристики.

"Зеленский, хоть и является президентом страны враждебной сейчас в Российскую Федерацию, но все же он тверд, уверен в себе, прагматичный, симпатичный парень", — говорит Евгений Пригожин.

Также глава частной военной организации "Вагнер" добавил, что о Невзорове он такое не может сказать и добавляет, что российский журналист просто привлекателен.

Такое сравнение прозвучало в вопросе об опасности для России. Российский журналист спросил, что хуже Владимир Зеленский или Александр Невзоров, критикующий Путина из-за войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о видео с Евгением Пригожиным, где россиянин призывает в одной из колоний РФ вступать в ряды ПИК "Вагнер". За это заключенным обещают аннулировать срок в колонии. Набирают мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, но Пригожин отмечает, что могут быть исключения.

Также "Комментарии" писали о заявлении руководителя ЧВК "Вагнер", в котором он призвал на фронт отправлять российских государственных чиновников, включая депутатов Госдумы.



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Источник: https://www.mk.ru/social/2022/10/31/evgeniy-prigozhin-nazval-zelenskogo-simpatichnym-parnem.html
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