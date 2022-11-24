Руководитель ЧВК Вагнера отправил в Европарламент неожиданный «подарок»

Евгений Пригожин, известный также как "повар Путина", отреагировал на резолюцию Европарламента, согласно которой Россию признали страной, являющейся спонсором терроризма. Руководитель ЧВК Вагнер объявил, что пришлет в Брюссель сверток с окровавленной кувалдой. Видео распространяется в сети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

В футляре от скрипки содержится кувалда с логотипом ЧВК Вагнер. По сообщению группы Вагнера, такой груз должны отправить в Европарламент. Вероятно, так Евгений Пригожин отреагировал на резолюцию Европарламента. Интересно, что депутаты ЕС планируют в ближайшее время признать ЧВК Вагнера террористической организацией.

"Сегодня мы получили посылку от представителей Конкорда для отправки в Европарламент", — говорится в описании записи, опубликованной в 23 ноября.

Видео с соответствующим посланием от ВПК Вагнер можно просмотреть ниже:

Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", на протяжении многих лет был одним из самых доверенных лиц российского президента. Он является основателем Группы Вагнера, частной армии наемников, тесно сотрудничающей с Кремлем. Вагнеровцы воюют в Украине на стороне России, совершая зверские преступления над украинцами. Также ЧВК Вагнер воюют в Сирии и нескольких странах Африки.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о хамской реакции министра обороны России Сергея Лаврова на резолюцию Европарламента о признании РФ спонсором терроризма.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Армении, который неожиданно раскритиковал Путина и Лукашенко на саммите ОДКБ, после чего закрыл собрание лидеров стран в Ереване.

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