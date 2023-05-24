Руководитель разведки России обвинил Запад и прогнозирует им конец существования

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Slava Kot
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США и Великобританию в том, что страны помогают Украине и таким образом затягивают войну и якобы усиливают "насилие" против украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Руководитель разведки России Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников
Во время выступления на форуме по вопросам безопасности, где также были представители иностранных спецслужб, руководитель СВР Сергей Нарышкин выразил благодарность странам Азии, Африки и Латинской Америки, которые не поддержали санкций против России. А затем обвинил союзников Украины.
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Нарышкин утверждает, что Россия якобы защищает свою страну от расширения НАТО и обвиняет Соединенные Штаты и Великобританию в том, что эти страны вмешиваются в войну, где якобы украинская власть усиливает "террор и насилие" против гражданских граждан.
Далее российский разведчик намекнул, что западные страны из-за своей политической деятельности могут исчезнуть.
Вероятно, под традициями и духовным измерением бытия Нарышкин имел в виду "духовные скрепы", которые являются частью "русского мира" и в целом составляющей идеологии рашизма.
Также "Комментарии" писали о четырех странах, которые боятся поражения России в войне с Украиной.
Обсуждения
Новости
лох
сегодня, 16:56
что-то в его словах есть... наши "правящие элиты" думают не о том, электрику еще подымут, людей вообще в стране не останется.
так
сегодня, 16:48
цей довбень мабуть путину і наспівав,що ждуть його за три дні з оплесками. чому ще з новачком не познайомили?
так
сегодня, 16:44
який духовний вимір та традиції? на пару неділь зупинити продаж алкоголю,і з вас живих кров випюь скреповмісні. треба накрити спиртзаводи ...і таких бунтів ще не бачили))