Руководитель разведки России обвинил Запад и прогнозирует им конец существования

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США и Великобританию в том, что страны помогают Украине и таким образом затягивают войну и якобы усиливают "насилие" против украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Руководитель разведки России Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Во время выступления на форуме по вопросам безопасности, где также были представители иностранных спецслужб, руководитель СВР Сергей Нарышкин выразил благодарность странам Азии, Африки и Латинской Америки, которые не поддержали санкций против России. А затем обвинил союзников Украины.



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"Англосаксам можно было бы посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами", — сказал Нарышкин, под термином "англосаксы" подразумевающий США, Великобританию и другие англоязычные страны.

Нарышкин утверждает, что Россия якобы защищает свою страну от расширения НАТО и обвиняет Соединенные Штаты и Великобританию в том, что эти страны вмешиваются в войну, где якобы украинская власть усиливает "террор и насилие" против гражданских граждан.

Далее российский разведчик намекнул, что западные страны из-за своей политической деятельности могут исчезнуть.

"Беспокойные периоды — это, по сути, проверка того, насколько нации и народы сохранили свои подлинные основы. Наши страны, в отличие от запада, сохранили в этом плане значительный запас прочности и стратегическую глубину. Я имею в виду связь с духовным измерением бытия, традициями, которые в США и Европе давно уступили место позитивизму, культу материального успеха и откровенному сатанизму", — сказал Нарышкин.

Вероятно, под традициями и духовным измерением бытия Нарышкин имел в виду "духовные скрепы", которые являются частью "русского мира" и в целом составляющей идеологии рашизма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия фиксирует рекордную миграцию из России: больше, чем после распада СССР.

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