Русская церковь обвинила Константинопольского патриарха в запрете УПЦ МП

В так называемом Священном синоде Русской православной церкви заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей несет ответственность за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото из открытых источников

Священный синод РПЦ опубликовал заявление, в котором выразил обвинение в сторону Константинопольского патриарха из-за якобы его причастности к запрету "московской церкви".

"С особой горечью приходится отмечать негативную роль патриарха Константинопольского Варфоломея и единомышленных ему иерархов. Своими односторонними, поспешными и неприятными духу священных канонов действиями они лишь усилили церковный раскол в Украине, не исцелив его", — говорится в заявлении.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада проголосовала за законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций стран, проявляющих агрессию против Украины. Закон вступит в силу через месяц с момента публикации, а общины, которые будут связь с русской церковью, будут иметь несколько месяцев, чтобы его разорвать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский народный депутат был наказан за то, что он голосовал за запрет УПЦ МП. Его исключили из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", где он был единственным, кто поддержал запрет "московской церкви". Кроме того, стало известно имена всех народных депутатов, голосовавших против запрета УПЦ МП.

Также "Комментарии" писали о первой реакции России на запрет Украинской православной церкви Московского патриархата.

