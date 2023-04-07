Русский добровольческий корпус и не только: действительно ли появилась угроза для путинского режима

"Русский добровольческий корпус", входящий в Интернациональный легион ТРО Украины, сообщил, что 6 апреля находился на территории Брянской области. Там якобы пообщался с местными жителями, попросив их скрыться во время проведения боевых действий. Также в РДК подчеркнули, что освободительная борьба на территории России набирает обороты. Ранее т.н. "Национальная республиканская армия России" взяла на себя ответственность за ликвидацию бывшего боевика, пропагандиста Татарского-Фомина в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге. Как расцениваете данные сообщения? Действительно ли россияне извне и изнутри начали реально воевать с путинским режимом и его пособниками? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Российским "оппозиционерам" нужна материальная поддержка

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что "Русский добровольческий корпус" существует лишь как машина по производству и вбросу фейков с целью создать иллюзию действенности у так называемой "российской оппозиции".

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Эксперт поясняет:

"Расчет делается исключительно на медиа-активность, хайп и создание инфоповода. Коэффициент полезного действия – ноль".

Но, акцентирует Константин Бондаренко, российским "оппозиционерам" нужна материальная поддержка. Вот они, по словам эксперта, и создают фейковые новости о доблестных рейдах "добровольческого корпуса".

Освободительные движения России, как явление должно было возникнуть сугубо из демографических соображений

По мнению политтехнолога Петра Охотина, ситуация с освободительными движениями в России нуждается в постоянном мониторинге.

"Если раньше Кремль пытался контролировать протестные движения методами царской охранки и провокаций, то ориентировочно с 2014 года началось простое уничтожение инакомыслящих. Физическое или путем уголовных преследований. Исчезли ли контрсистемные движения? Не думаю. Как и в царской России конца ХІХ — начала ХХ века, они стали больше заботиться о конспирации и меньшей публичности. Да, ФСБ пытается вживить туда своих провокаторов, часто играющих двойную игру. Официальные российские СМИ и контролируемая социология не покажут подлинный градус протеста. И это хорошо, ведь и российские спецслужбы попадают в ловушку того, что не видят реальных процессов", – поясняет эксперт.

Что касается участников освободительных движений России, то это явление должно было возникнуть сугубо из демографических соображений, считает Петр Охотин.

"Путин у власти более 20 лет. Это – консервация доступа к власти энергичных молодых людей. И если система не может им ничего предложить, они начинают организовываться в сообщества и думать, как сломать систему, – отмечает эксперт. – Путинская Россия забрала у них шанс влиять на политику через бюллетени, поэтому они будут влиять на Кремль с помощью оружия".

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