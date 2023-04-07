Русский добровольческий корпус и не только: действительно ли появилась угроза для путинского режима

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Кравцев Сергей
"Русский добровольческий корпус", входящий в Интернациональный легион ТРО Украины, сообщил, что 6 апреля находился на территории Брянской области. Там якобы пообщался с местными жителями, попросив их скрыться во время проведения боевых действий. Также в РДК подчеркнули, что освободительная борьба на территории России набирает обороты. Ранее т.н. "Национальная республиканская армия России" взяла на себя ответственность за ликвидацию бывшего боевика, пропагандиста Татарского-Фомина в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге. Как расцениваете данные сообщения? Действительно ли россияне извне и изнутри начали реально воевать с путинским режимом и его пособниками? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что "Русский добровольческий корпус" существует лишь как машина по производству и вбросу фейков с целью создать иллюзию действенности у так называемой "российской оппозиции".
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Эксперт поясняет:
Но, акцентирует Константин Бондаренко, российским "оппозиционерам" нужна материальная поддержка. Вот они, по словам эксперта, и создают фейковые новости о доблестных рейдах "добровольческого корпуса".
По мнению политтехнолога Петра Охотина, ситуация с освободительными движениями в России нуждается в постоянном мониторинге.
Что касается участников освободительных движений России, то это явление должно было возникнуть сугубо из демографических соображений, считает Петр Охотин.
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