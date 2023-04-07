Почему началась борьба за Китай – на что рассчитывают западные лидеры, зачастившие в Пекин

Что можно сказать о европейско-китайских переговорах на основании заявлений, которые уже сделали лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон? Как расценивать призыв Си к Украине и РФ "поскорее" возобновить мирные переговоры, а также его очередное подчеркивание недопустимости применения ядерного оружия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Ядерное оружие – фактически единственный "аргумент", оставшийся у негодяя-Путина и важно выбить из его рук этот последний козырь

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний рассуждает следующим образом:

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"Украина четко распределяет страны, в зависимости от их отношения к российской агрессии. Есть страна-агрессор, враг – Россия. Есть страны-союзники, которые помогают нам финансами, вооружением. А также есть страны, которые формально придерживаются нейтралитета, что фактически означает непрямую поддержку РФ. Речь об отсутствии с их стороны санкций касательно страны-агрессора, о продолжении торговли с ней. К сожалению, к такой категории государств относится и Китай".

У КНР, поясняет эксперт, есть свои геополитические интересы. И в этих интересах Пекин пытается использовать, в том числе, войну в Украине.

то он не просто неоднозначный, но и – не в украинских интересах. И не столько важны те 12 пунктов, которые там есть, как то, чего там нет. А там нет важнейшего пункта – о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины Без чего все прочие пункты читаются или неоднозначно, или – в интересах России. Это и предлагаемое там снятие санкций, и многое другое. Даже пункт о необходимости уважения суверенитета может читаться двояко, – считает Александр Доний. – Мы его трактуем как уважение украинской территориальной целостности, а Россия, которая незаконно ввела в свою Конституцию временно оккупированные части нашей страны (как якобы принадлежащие РФ), может трактовать это как необходимость уважать такие ее преступные шаги. Учитывая всё это, украинская общественность, эксперты, многие политики – критически относятся к такому т.н. "мирному плану" Китая". "Если проанализировать так называемый "мирный план", обнародованный Китаем в феврале

В то же время, и Украина, и мир понимают экономический вес Китая, отмечает эксперт. И не удивительно, что за КНР сейчас развернулась настоящая борьба.

в двадцатых числах марта. Визит, которому не помешал даже выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест Путина В то же время, абсолютное отсутствие со стороны США и ЕС каких-либо политических отношений с Китаем является опасным. Это может подтолкнуть КНР еще дальше касательно создания некого политического союза с фашисткой Россией. Что создаст угрозы всему миру", – подчеркивает Александр Доний. "С одной стороны – у России более тесные политические отношения с Китаем. Мы видели неприятный для демократического мира визит Си Цзиньпиня в Москву

Потому, акцентирует он, за Китай и идет борьба. Потому мы и видим визиты туда политических лидеров и чиновников ЕС.

"Хочется верить, что влияние наших европейских союзников, по крайней мере, уравновесит политику Китая. Пока в интересах Украины со стороны КНР прозвучало лишь одно заявления – о недопустимости применения ядерного оружия. Впрочем, это заявление и в интересах самого Китая, да и всего мира, – считает эксперт. – На данный момент ядерное оружие – фактически единственный "аргумент", оставшийся у негодяя-Путина. И важно выбить из его рук этот последний козырь. Впрочем, даже уравновешивание позиции Китая – не одномоментное явление. Борьба за него продолжается".

В российско-украинской войне Пекин делает ставку на дипломатической вариант, на переговоры

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта, полковника Влада Волошина, то, что на встрече в Китае вопросы российско-украинской войны были во главе угла – очень важно для нашей страны.

"Украинский вопрос на данный момент является главным в мире, потому что эта война бьет по всем. Макрон четко продемонстрировал, что ЕС (как и весь цивилизованный мир) стоит и будет стоять на стороне Украины. И если Китай считает себя частью цивилизованного мира, он должен поступить так же", – поясняет эксперт.

Пока, отмечает он, КНР занимает условно нейтральную позицию. Настаивая на необходимости переговоров, не поддерживая санкционную политику США и Европы.

будет давить на Москву с целью прекращения войны и вывода оккупационных войск, по крайней мере, на позиции до 24 февраля 2022-го. Макрон напомнил Си, что и Франция, и Китай – ядерные державы, постоянные члены Совбеза ООН. И, в отличие от РФ, должны не пренебрегать своими обязанностями касательно нераспространения ядерного вооружения (не говоря уж о применении). А также приводить в чувства тех, кто разрушается систему глобальной безопасности. Именно поэтому французский президент призывал китайского лидера образумить Россию. Именно об этом – заявления касательно важности деэскалации. В этом смысле позиция Китая более четкая. Он против распространения ядерного оружия. И будет давить в этом смысле на Москву", – считает Влад Волошин. "Но есть шанс, что Пекин, особенно после решения РФ (во многом – в пику позиции Китая) разместить ядерное оружие в Беларуси

Что же до российско-украинской войны, продолжает эксперт, тут Пекин делает ставку на дипломатической вариант, на переговоры. Пытаясь получить свои бонусы, укрепить геополитические позиции, если "мирный план" Китая, пусть и несколько видоизмененный, сработает.

"Надеюсь, что ранее неоднократно подчеркнутая КНР важность соблюдения территориальной целостности всех стран, акценты на непризнании аннексии Россией Крыма и ряда областей материковой части Украины, не просто слова. И что это будет учитываться на переговорах, которые рано или поздно обязательно состоятся", – резюмирует Влад Волошин.

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