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Русской певице вызвали скорую во время выступления перед оккупантами

Бабкиной стало плохо во время выступления перед террористами

10 декабря 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Еще одной стороннице путинского режима Надежды Бабкиной, с особым упорством поддерживающей издевательство над украинцами и военное вторжение РФ на украинскую территорию, стало плохо, когда она готовилась участвовать в очередной патриотической акции российских пропагандистов.

Русской певице вызвали скорую во время выступления перед оккупантами

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское издание KP.ru, артистка почувствовала себя плохо, когда должна была делать очередную запись на студии "Звезда".


Бабкина выступила с короткой речью перед аудиторией окупантов в РФ. В это время у певицы закружилась голова. Туда сразу вызвали медиков.

После получения медицинской помощи Надежда Бабкина вернулась домой.

Как рассказал сын российской певицы, с артисткой сейчас все хорошо. Он коротко рассказал о том, как чувствует себя известная певица, но более развернуто комментировать ситуацию и отвечать на вопросы не захотел.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лепс привез свою "Рюмку водки" на оккупированные украинские территории и агитировал за режим Кремля. Известный в России певец и сторонник политики Путина Григорий Лепс начал стремительно терять популярность – по причине злоупотребления алкоголем и сорванных концертов. Так что его больше не задействуют на большие меры в РФ.

Свою ненадобность исполнитель восстанавливает, давая концерты на временно оккупированных украинских территориях. Именно так Григорий Лепс намерен получать хоть какие-то объедки с кремлевского стола, отрабатывая пропагандистскую повестку.

Недавно вечно нетрезвый певец побывал в Луганске, где выступал во Дворце культуры имени Ленина и пел свои, одни и те же песни скрипучим голосом. Затем он ответил на вопросы российских изданий, некоторые фрагменты из которых он обнародовал в социальной сети.



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