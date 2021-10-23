logo
Русский Українська

BTC/USD

61455.97

ETH/USD

4029.75

LTC/USD

194.46

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе (ФОТО)

Потерпевшая почувствовала дискомфорт и обратилась за помощью к врачам

сегодня, 14:45
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Китае у женщины в ухе обнаружили жуткую находку. Об этом пишут журналисты Beijing News.

В Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе (ФОТО)

Паук заполз в ухо китаянки. Фото: pixabay

В китайском городе Чжучжоу, который находится в провинции Хунань, медики при осмотре пациентки обнаружили паука в её ухе.  Как стало известно, членистоногое заползло в ушной канал китаянки во время того, как она проводила время на прогулке. 

Сообщается, что паук находился в её ухе всю ночь. Утром потерпевшая почувствовала дискомфорт и обратилась за помощью к врачам. Медик, проводивший осмотр, был поражен увиденным. По барабанной перепонке женщины ползал паук. С помощью специального инструмента "поселенца" смогли достать.


В Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе (ФОТО) - фото 2

Фото: news.yahoo.com

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в индийском штате Уттаракханд группа туристов во время снегопада пропала без вести. Нескольким людям удалось добраться до укрытия и сообщить о произошедшем. Была начала поисково-спасательная операция. Задействована авиация. В результате проведённых мероприятий удалось спасти двух человек. Одиннадцать туристов были обнаружены мёртвыми. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. Их поиски продолжаются. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Чехия пострадала от мощного урагана. Сильные порывы ветра сносили крыши домов. В связи с большим количеством падающих веток движение автотранспорта было затруднено. Без электричества остались сотни тысяч домохозяйств. Сотрудники спасательной службы совершили несколько тысяч выездов, помогая ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/svit/polzal-po-barabannoy-pereponke-vrach-pri-osmotre-obnaruzhil-zhutkuyu-nahodku-v-uhe-zhenschiny-foto-1893544.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!