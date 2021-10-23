В Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе (ФОТО)

В Китае у женщины в ухе обнаружили жуткую находку. Об этом пишут журналисты Beijing News.

Паук заполз в ухо китаянки. Фото: pixabay

В китайском городе Чжучжоу, который находится в провинции Хунань, медики при осмотре пациентки обнаружили паука в её ухе. Как стало известно, членистоногое заползло в ушной канал китаянки во время того, как она проводила время на прогулке.

Сообщается, что паук находился в её ухе всю ночь. Утром потерпевшая почувствовала дискомфорт и обратилась за помощью к врачам. Медик, проводивший осмотр, был поражен увиденным. По барабанной перепонке женщины ползал паук. С помощью специального инструмента "поселенца" смогли достать.





Фото: news.yahoo.com

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в индийском штате Уттаракханд группа туристов во время снегопада пропала без вести. Нескольким людям удалось добраться до укрытия и сообщить о произошедшем. Была начала поисково-спасательная операция. Задействована авиация. В результате проведённых мероприятий удалось спасти двух человек. Одиннадцать туристов были обнаружены мёртвыми. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. Их поиски продолжаются.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Чехия пострадала от мощного урагана. Сильные порывы ветра сносили крыши домов. В связи с большим количеством падающих веток движение автотранспорта было затруднено. Без электричества остались сотни тысяч домохозяйств. Сотрудники спасательной службы совершили несколько тысяч выездов, помогая ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.

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