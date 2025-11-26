Рютте розповів, на який безпрецедентний крок готовий піти Путін усередині РФ через санкції США

Рубрики
Російський диктатор Володимир Путін через санкції США почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків у Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю El Pais розповів генсек НАТО Марк Рютте.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Генсек підтвердив великий вплив на економіку Росії нових санкцій США, спрямованих проти двох найбільших російських нафтових компаній.
За його словами, це означає, що ми бачимо значні наслідки як першого, так і другого порядку.
Генсек НАТО також зазначив, що в російських медіа вже з'явилися повідомлення про те, що Кремль розглядає можливість підвищення податків — крок, який, за його словами, завжди є непопулярним і свідчить про глибину економічного тиску Кремля.
За його словами, саме економічний тиск може стати одним із ключових чинників зміни настроїв російського суспільства та еліт щодо продовження війни проти України.
