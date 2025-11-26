Рютте розповів, на який безпрецедентний крок готовий піти Путін усередині РФ через санкції США

Російський диктатор Володимир Путін через санкції США почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків у Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю El Pais розповів генсек НАТО Марк Рютте.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Генсек підтвердив великий вплив на економіку Росії нових санкцій США, спрямованих проти двох найбільших російських нафтових компаній.

"Це має значний вплив, тому що те, що президент Трамп (лідер США Дональд Трамп – ред.) зробив проти "Роснефти" та "Лукойлу", також впливає на такі країни, як Китай та Індія, які стурбовані тим, що санкції США можуть вплинути на них, оскільки вони все ще ведуть бізнес із цими компаніями", — сказав Марк Р.

За його словами, це означає, що ми бачимо значні наслідки як першого, так і другого порядку.

Генсек НАТО також зазначив, що в російських медіа вже з'явилися повідомлення про те, що Кремль розглядає можливість підвищення податків — крок, який, за його словами, завжди є непопулярним і свідчить про глибину економічного тиску Кремля.

"Я був політиком, і я знаю, що останнє, що ви хочете зробити, це підвищити податки, тому що це непопулярно серед виборців. Тому якщо Путін зараз перебуває в точці, коли йому доводиться підвищувати податки, це багато говорить про ситуацію в Росії. Війна проти України справді впливає на життя росіян", — розповів Рютте.

За його словами, саме економічний тиск може стати одним із ключових чинників зміни настроїв російського суспільства та еліт щодо продовження війни проти України.

"Зрештою, це, безперечно, досягне і еліти в Москві, і люди почнуть дзвонити Путіну і говорити: "Так, ми вас підтримуємо, але не могли б ви ще раз пояснити, чому це хороша політика?" — зазначив генсек Альянсу.

