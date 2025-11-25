Более половины российских регионов (56) столкнулись с дефицитом бюджета. По итогам января-сентября 2025 года совокупный показатель равен 169,2 млрд руб (около 1,19 млрд долл США). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

Причиной стал рост расходов на 14,6% за последний год при росте доходов на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 16 трлн руб.

Наибольший дефицит в абсолютном выражении зафиксирован в Кемеровской (43,9 млрд руб.) и Иркутской (41,1 млрд) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (38 млрд).

Кроме того, высокий показатель отмечается в Тюменской, Новосибирской и Нижегородской областях.

В то же время отдельные регионы показали профицит бюджета. В Москве за девять месяцев он составил 269,4 млрд рублей, в Санкт-Петербурге – 47,9 млрд, а в Татарстане – 43,9 млрд.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России, как и в большинстве бывших республик СССР, бюджет умирает с завершением бюджетного года (31.12.25). Однако есть все признаки того, что российский бюджет встретится с Господом ранее запланированного. Такое мнение выразил экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Эксперт рассказывает, что за октябрь дефицит бюджета РФ прибавил еще 0,4 трлн рублей и достиг 4,2 трлн рублей. Казалось бы, что негативные прогнозы не оправдались и Россия свершит год с плановым дефицитом, пересмотренным в очередной раз в сентябре, в размере 5,7 трлн рублей, но неожиданно засуетился российский Минфин. Сначала он увеличил предельный объем заимствований на последний квартал года с 1,5 до 3,8 трлн рублей, а затем только за 12.11.25 разместил сразу почти на 1,9 трлн рублей правительственных бондов. Все бонды были с плавающей доходностью и напоминали по условиям те ОФЗ, которыми закрывали конец 2024 уже в авральном режиме.