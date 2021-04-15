С лифтом для еды и подземным СПА: у Навального показали еще один дворец Путина (ВИДЕО)



















Расследователи показали одну из официальных резиденций президента России Владимира Путина на озере Валдай в Новгородской области. Видео опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) критика Кремля Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме.

Дача Путина. Источник фото: st.navalny.com

По данным организации, 150 га территории официально находятся в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны. Еще за 100 га из бюджета платится аренда другу Путина миллиардеру Юрию Ковальчуку.

Сам четырехэтажный особняк, если сравнивать с другим нашумевшим дворцом Путина, довольно скромен. Зато на территории есть много чего интересного. Например, китайский павильон, "сказочная" избушка и собственная Владимирская церковь.

Как отмечается в расследовании, Валдай прячут от камер не просто так. По данным ФБК, в 350 метрах от основной резиденции находится дом, в два раза больше – около 7000 "квадратов". При этом из трех этажей два находятся под землей. Оказалось, что там размещен СПА-комплекс.

В частности, там есть флоат-бассейн. Это такая большая ванна или капсула, наполненная очень соленой водой. Есть и обычный 25-метровый бассейн, комнаты косметолога и стоматолога, контрастные купели и массажные ванны, хамам и сауна. Кроме того, сообщается о целом массажном блоке.

Также в этом доме есть просторный холл и 500-метровая гостиная, сервировочная комната с лифтом для еды, спальня. В подсобке нашли помещения для обслуживания соляной купели и грязелечения, неподалеку — оборудование спецсвязи.

Именно на валдайской даче Путина проходили громкие вечеринки со звездами эстрады и политиками, в частности, бывал здесь и экс-президент Украины Виктор Янукович.





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