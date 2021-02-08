СМИ показали еще одно роскошное поместье Путина: угадайте, где же оно расположено

Скандал вокруг огромного дворца российского лидера Владимира Путина набирает обороты. Теперь Сеть взорвали кадры еще одних владений президента РФ. Правда, находятся они не в России, а на живописном полуострове Крым, аннексированном РФ. Кадры показали журналисты издания "Крым. Реалии".

Скриншот из видео

Речь идет о бывших украинских госдачах, которые прибрал к своим рукам после аннексии Крыма российский президент. Очередной "дворец Путина" расположен неподалеку села Олива. Дача тщательно спрятана за двумя массивными заборами. Так, первый из них достигает высоты в 6 м и буквально напичкан камерами видеонаблюдения.

По данным журналистов, и этот дворец на контроле у российских правоохранителей — за безопасность отвечают Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО). Более того, сообщается, что на территории дач есть башня-глушилка – из-за нее подобраться к местности с помощью дронов не получится. А местные рассказали еще и военных водолазах, которые не пускают к летнему поместью зевак-туристов.

За высоким забором, как сообщают журналисты, действительно есть что прятать. Аквадискотеки и грязевых комнат тут не обнаружено, но и без них есть, где разгуляться: несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и ледовый дворец в процессе строительства.

Соседи роскошных владений не менее презентабельны – российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников. Именно последнего вместе с Путиным Навальный считает заказчиками отравления.

Как сообщалось, события в РФ могут развиваться по двум сценариям. Есть подробный прогноз.

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