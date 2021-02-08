СМИ показали еще одно роскошное поместье Путина: угадайте, где же оно расположено

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Таисия Ерохина
Скандал вокруг огромного
дворца российского лидера Владимира Путина набирает обороты. Теперь Сеть
взорвали кадры еще одних владений президента РФ. Правда, находятся они не в
России, а на живописном полуострове Крым, аннексированном РФ. Кадры показали
журналисты издания "Крым. Реалии".
Скриншот из видео
Речь идет о бывших украинских госдачах, которые прибрал
к своим рукам после аннексии Крыма российский президент. Очередной "дворец
Путина" расположен неподалеку села Олива. Дача тщательно спрятана за двумя массивными заборами. Так,
первый из них достигает высоты в 6 м и буквально напичкан камерами
видеонаблюдения.
По данным журналистов, и этот дворец на контроле
у российских правоохранителей — за безопасность отвечают Росгвардия и
Федеральная служба охраны (ФСО). Более того, сообщается, что на территории дач есть
башня-глушилка – из-за нее подобраться к местности с помощью дронов не
получится. А местные рассказали еще и военных водолазах, которые не пускают к
летнему поместью зевак-туристов.
За высоким забором, как сообщают журналисты,
действительно есть что прятать. Аквадискотеки и грязевых комнат тут не
обнаружено, но и без них есть, где разгуляться: несколько вертолетных площадок,
SPA-комплекс, крытый татами и ледовый дворец в процессе строительства.
Соседи роскошных владений не менее презентабельны
– российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников. Именно
последнего вместе с Путиным Навальный считает заказчиками отравления.
Как сообщалось, события
в РФ могут развиваться по двум сценариям. Есть подробный прогноз.
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