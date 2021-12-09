Самая богатая женщина России обошла Маска и Безоса: подробности

Татьяна Бакальчук, являющаяся богатейшей женщиной России, в 2021 году стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в процентах. Она обошла даже Джеффа Безоса и Илона Маска. Об этом пишет РБК со ссылкой на Forbes.

Татьяна Бакальчук - фото из открытых источников

По официальным данным, состояние основательницы международного интернет-магазина Wildberries выросло больше чем на 1000%. На данный момент состояние Бакальчук составляет 13 млрд долларов и в списке Forbes она находится на 165-м месте среди самых богатых людей мира. В рейтинге богатейших предпринимателей РФ 2021 года Бакальчук расположилась на 13-м месте, при том, что в 2020 году ее состояние насчитывало 1 млрд долларов и она занимала 93 место.

Издание отмечает, что началом текущего года первым по приросту состояния в денежном эквиваленте стал американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск. В 2021 году он увеличил состояние на 110 млрд долларов, равно как и в прошлом. Сейчас Маск лидер рейтинга самых богатых людей планеты, а его состояние насчитывает 273 млрд долларов. В ноябре основатель Tesla стал первым, чье состояние превысило 300 млрд долларов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в список самых богатых и влиятельных женщин журнала Forbes попало немало женщин предпринимателей и политических деятелей. Однако возглавила рейтинг главная благотворительница – экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт. В список Forbes вошли 40 генеральных директоров, 19 мировых лидеров, предприниматели и благотворительницы. На втором месте в рейтинге вице-президент США Камала Харрис. Политик поднялась в рейтинге с третьего места.

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