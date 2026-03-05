Самая массированная атака года: два города РФ пережили страшную ночь

Ночь на 5 марта выдалась крайне напряжённой для Саратовской области России. Над Саратовом и городом Энгельс прогремели десятки мощных взрывов – по словам местных жителей, их было не менее шестидесяти. Атака беспилотников стала одной из самых масштабных в регионе за последнее время.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По свидетельствам очевидцев, первые взрывы начали раздаваться около 23:00. В течение нескольких часов небо над городами озаряли вспышки работы противовоздушной обороны и детонации. Несмотря на активные действия ПВО, избежать попаданий, судя по сообщениям, не удалось.

Местные жители рассказывают, что небо буквально "светилось" от разрывов. Многие районы пережили перебои с электроэнергией – из-за повреждения линий электропередачи часть Саратова и Энгельса осталась без света.

Одним из наиболее заметных последствий стал крупный пожар в Саратове. По данным очевидцев, огонь охватил значительную территорию, и экстренным службам понадобилось несколько часов, чтобы локализовать возгорание.

Губернатор области Роман Бусаргин назвал произошедшее "самой массированной атакой за год". По официальной информации, повреждения получила гражданская инфраструктура, а три человека пострадали.

Особое внимание привлекают предполагаемые цели атаки. Российское Минобороны заявило о перехвате 48 беспилотников, однако украинские мониторинговые ресурсы сообщают о возможных попаданиях по стратегическим объектам.

В частности, речь идёт о Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, где, по сообщениям, возник сильный пожар. Также под удар мог попасть аэродром "Энгельс-2" — ключевая база российской стратегической авиации, где размещаются бомбардировщики Ту-95МС.

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов и разбирать завалы. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.

