Наймасовіша атака року: два міста РФ пережили страшну ніч

Ніч на 5 березня видалася украй напруженою для Саратовської області Росії. Над Саратовом та містом Енгельс прогриміли десятки потужних вибухів – за словами місцевих жителів, їх було щонайменше шістдесят. Атака безпілотників стала однією з наймасштабніших у регіоні останнім часом.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За свідченнями очевидців, перші вибухи почали лунати близько 23:00. Протягом кількох годин небо над містами осяяли спалахи роботи протиповітряної оборони та детонації. Незважаючи на активні дії ППО, уникнути попадань, судячи з повідомлень, не вдалося.

Місцеві жителі розповідають, що небо буквально світилося від розривів. Багато районів пережили перебої з електроенергією – через пошкодження ліній електропередач частини Саратова та Енгельса залишилася без світла.

Одним із найпомітніших наслідків стала велика пожежа в Саратові. За даними очевидців, вогонь охопив значну територію і екстреним службам знадобилося кілька годин, щоб локалізувати спалах.

Губернатор області Роман Бусаргін назвав подію "наймасованішою атакою за рік". За офіційною інформацією, пошкодження отримала громадянська інфраструктура, а троє людей постраждали.

Особливу увагу привертають передбачувані цілі атаки. Російське Міноборони заявило про перехоплення 48 безпілотників, проте українські моніторингові ресурси повідомляють про можливі попадання зі стратегічних об'єктів.

Зокрема, йдеться про Саратовський нафтопереробний завод, де, за повідомленнями, виникла сильна пожежа. Також під удар міг потрапити аеродром "Енгельс-2" – ключова база російської стратегічної авіації, де розміщуються бомбардувальники Ту-95МС.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки ударів та розбирати завали. Ситуація у регіоні залишається напруженою.

