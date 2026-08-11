Самая сексуальная шпионка Путина получила новую должность в РФ: чем она теперь занимается

Российская разведчица Анна Чапман, ставшая одной из известнейших участниц шпионской сети РФ в США, получила новый пост в Москве. Бывший агент российской разведки был назначен руководителем Музея российской разведки, где демонстрируют историю и "достижения" спецслужб в многолетнем противостоянии с Западом.

Анна Чапман. Фото: east2west news

Как пишет Daily Star, карьера Чапман на Западе в свое время выглядела как сюжет шпионского фильма. Она приехала в Великобританию еще молодой студенткой, быстро вошла в круг зажиточных и влиятельных людей, а затем перебралась в США.

Чапман оказалась в центре внимания благодаря своей внешности, коммуникабельности и способности устанавливать контакты с людьми из финансовых и политических кругов. Британский финансист Николас Камиллери, познакомившийся с ней более 20 лет назад, признался, что до сих пор не может полностью поверить в то, что молодая женщина была шпионкой Путина.

"Мне трудно поверить, что она могла быть шпионкой. Люди были в нее влюблены. Она знала, что делает — она была успешной. Она имела очень хорошую внешность и очень приятный характер. Она была очаровательной. Она умела слушать и испытывала хорошее чувство юмора", — рассказал Камиллери.

Путь Анны Чапман в Великобритании начался в 2001 году. По данным СМИ, сначала она поддерживала отношения с диджеем Маркусом Ридом, с которым познакомилась во время поездки в Зимбабве.

"Единственное, что меня поразило, это когда она сказала мне, что ее отец был в КГБ", – рассказал Маркус.

Позже Чапман познакомилась с Алексом Чапманом, переехала к нему, а через год вышла замуж. После получения британского паспорта она развелась с мужем и начала активно посещать элитные мероприятия, где расширяла круг знакомств.

Анна Чапман

Впоследствии Чапман перебралась в США. Там ею заинтересовалось ФБР. По словам бывшего федерального агента Эда Фоли, возглавлявшего группу наблюдения, днем она вела обычную жизнь, однако по вечерам посещала закрытые клубы и встречалась с влиятельными людьми.

"Она встречалась с ведущими финансистами из Уолл-стрит, людьми, которые имели влияние в политических кругах, градостроительстве, финансах. Она была очень опасна, потому что была целенаправленной и делала все возможное, чтобы получить все необходимое для российской разведки. Она точно знала, что делает", — рассказал агент ФБР.

В конце концов ФБР установило, что Чапман был одним из десяти российских агентов, работавших под прикрытием в США. В 2010 году ее арестовали. Позже она стала участницей крупнейшего после завершения холодной войны обмена шпионами между Россией и США. Москва вернула своих агентов, задержанных на Западе, а США получили четырех российских граждан, осужденных за шпионаж.

Анна Чапман

После возвращения в Россию Чапман превратилась в медийную знаменитость. Она стала своеобразным символом русской разведки и не скрывала своей лояльности Кремлю. Несмотря на то, что Путин не доверял разоблаченным шпионам, часто умирающим при загадочных обстоятельствах, эта судьба обход Чапман.

Теперь ее карьера получила новое продолжение. Как пишет Daily Star, назначение Чапман руководительницей Музея российской разведки фактически превращает бывшую агентку в публичное лицо истории российских спецслужб.

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