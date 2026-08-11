Найсексуальніша шпигунка Путіна отримала нову посаду в РФ: чим вона тепер займається

Російська розвідниця Анна Чапман, яка стала однією з найвідоміших учасниць шпигунської мережі РФ у США, отримала нову посаду в Москві. Колишню агентку російської розвідки призначили керівницею Музею російської розвідки, де демонструють історію та "досягнення" спецслужб у багаторічному протистоянні із Заходом.

Анна Чапман. Фото: east2west news

Як пише Daily Star кар'єра Чапман на Заході свого часу виглядала як сюжет шпигунського фільму. Вона приїхала до Великої Британії ще молодою студенткою, швидко увійшла до кола заможних та впливових людей, а згодом перебралася до США.

Чапман опинилася в центрі уваги завдяки своїй зовнішності, комунікабельності та здатності встановлювати контакти з людьми з фінансових і політичних кіл. Британський фінансист Ніколас Каміллері, який познайомився з нею понад 20 років тому, зізнався, що досі не може повністю повірити в те, що молода жінка була шпигункою Путіна.

"Мені важко повірити, що вона могла бути шпигункою. Люди були в неї закохані. Вона знала, що робить — вона була успішною. Вона мала дуже гарну зовнішність і дуже приємний характер. Вона була чарівною. Вона вміла слухати і мала гарне почуття гумору", — розповів Каміллері.

Шлях Анни Чапман у Британії розпочався у 2001 році. За даними ЗМІ, спочатку вона підтримувала стосунки з діджеєм Маркусом Рідом, з яким познайомилася під час поїздки до Зімбабве.

"Єдине, що мене вразило, це коли вона сказала мені, що її батько був у КДБ", — розповів Маркус

Пізніше Чапман познайомилася з Алексом Чапманом, переїхала до нього, а через рік вийшла заміж. Після отримання британського паспорта вона розлучилася з чоловіком та почала активно відвідувати елітні заходи, де розширювала коло знайомств.

Анна Чапман

Згодом Чапман перебралася до США. Саме там нею зацікавилося ФБР. За словами колишнього федерального агента Еда Фолі, який очолював групу спостереження, вдень вона вела звичайне життя, однак вечорами відвідувала закриті клуби та зустрічалася з впливовими людьми.

"Вона зустрічалася з провідними фінансистами з Волл-стріт, людьми, які мали вплив у політичних колах, містобудуванні, фінансах. Вона була дуже небезпечною, бо була цілеспрямованою та робила все можливе, аби отримати все необхідне для російської розвідки. Вона точно знала, що робить", — розповів агент ФБР.

Зрештою ФБР встановило, що Чапман була однією з десяти російських агентів, які працювали під прикриттям у США. У 2010 році її заарештували. Пізніше вона стала учасницею найбільшого після завершення холодної війни обміну шпигунами між Росією та США. Москва повернула своїх агентів, затриманих на Заході, а США отримали чотирьох російських громадян, засуджених за шпигунство.

Анна Чапман

Після повернення до Росії Чапман перетворилася на медійну знаменитість. Вона стала своєрідним символом російської розвідки та не приховувала своєї лояльності до Кремля. Попри те, що Путін не довіряв викритим шпигунам, які часто помирали за загадкових обставин, ця доля омину Чапман.

Тепер її кар'єра отримала нове продовження. Як пише Daily Star, призначення Чапман керівницею Музею російської розвідки фактично перетворює колишню агентку на публічне обличчя історії російських спецслужб.

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