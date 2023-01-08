Самолет РФ в Перми застрял в сугробах: (видео)

В городе Пермь Российской Федерации авиалайнер частной компании "Победа", пытаясь взлететь, застрял на заснеженной полосе. При этом самолет не только занесло, он врезался и застрял в снежных заносах. После этого в местном аэропорту было отменено еще несколько рейсов аналогичных воздушных судов.

Российский самолет занесло на полосе в Перми (фото из открытых источников)

Об этом сообщает местное издание Перми properm .

Дрифт на взлетной полосе устроило воздушное судно, которое должно было выполнять рейс из Перми в российскую столицу. Члены экипажа не смогли поднять в воздух авиалайнер. Он, набирая разгон, слетел с полосы, врезался в снежные заносы и там застрял.

К счастью, пассажиры в этот момент не пострадали, их сразу забрали и отправили в помещение местного аэропорта.

После этого на пермском аэропорту начали останавливать и переносить время отправки других рейсов. Не только этой частной компании в Москву и Минеральные Воды, но и воздушные рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Москву других воздушных перевозчиков.

"Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все же решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП – во время руления его занесло и он завязал в снегу", – информируют в Telegram-канале Baza.

Еще в социальных сетях обнародован видеоролик с места происшествия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россияне жалуются, что мерзнут от холода. Путину безразлично, ведь его интересует война в Украине. В некоторых городах РФ температура упала до 46 градусов ниже нуля, а энергетическая инфраструктура вышла из строя. Россияне мерзнут от морозов и требуют помощи от Путина, однако российский диктатор не слышит свой народ, занятый войной в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Metro.

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