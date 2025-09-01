Американское издание Financial Times сообщило, что Россия могла осуществить вмешательство в навигационные системы, что заставило самолет президентки Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен экстренно приземлиться в болгарском аэропорту. В Кремле отрицают причастность к этому.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

После огласки информации об экстренной посадке самолета Урсулы фон дер Ляен из-за вывода из строя GPS-навигационных систем, в Кремле решили прокомментировать инцидент.

"Ваша информация неправильна", — ответил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что 31 августа самолет, перевозивший главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, чуть не разбился во время подлета в аэропорт в городе Пловдив. Как пишет Financial Times со ссылкой на три источника близких к инциденту, самолет был лишен электронных навигационных средств из-за операции российских спецслужб.

"GPS-сигнал по всей зоне аэропорта выключился", – сообщил один из чиновников.

После часа кружения над аэропортом, пилот самолета вынужден был посадить его вручную, используя обычные бумажные карты.

Такое вмешательство, известное как глушение и подмена GPS, обычно используется военными для защиты объектов. Однако Россия все чаще применяет его для дестабилизации жизни гражданского населения. Правительства ЕС предупредили, что такая опасная активность может привести к большой авиакатастрофе.

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал действия России "безрассудными". Анализ данных показал, что с начала 2024 года российские военные глушили GPS-связь на сотнях британских военных рейсов, что составляло примерно каждый четвертый самолет. Кроме того, в 2014 году над частью Польши также пропал сигнал GPS, и за этим сбоем, как предполагается, стояла Россия.

Ранее главная дипломатка ЕС Кая Каллас пригрозила, что Европейский Союз может ввести санкции против России из-за ее опасной деятельности в космическом пространстве, в частности, за действия, вызывающие сбои GPS-навигации.

