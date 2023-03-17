Санкции действуют: россияне массово ищут товары

Россияне активно ищут страны, через которые можно получить запрещенные товары. В последние недели резко возросли запросы россиян среди предпринимателей из Казахстана, жители РФ просят достать все, от телефонов и подшипников до редких металлов и деталей для самолетов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.



Россияне сталкиваются с давлением из-за санкций. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Украину на российскую Федерацию было наложено рекордное количество санкций. Несмотря на то, что в Кремле уверяют пользу от таких действий Запада, жители РФ пытаются обойти санкции и получить запрещенные товары.

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Одним из направлений для получения этих товаров стал Казахстан, имеющий протяженность границы с РФ в 7,591 км. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, последние недели было замечено резкое увеличение запросов от граждан России.

"У россиян очень длинный список покупок, включающий промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт", — сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Другой предприниматель из Казахстана заявил, что ему предлагали миллион долларов, чтобы перевезти из Австралии большой груз редкоземельных материалов.

"Некоторые российские фирмы стремились установить долгосрочные партнерские отношения с обходом санкций. Согласно российскому законодательству соблюдение западных санкций является преступлением, а срыв санкций стал прибыльной отраслью для некоторых предпринимателей", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа страна в Европе, в которой регистрируют российские компании для обхода санкций Запада.

Также "Комментарии" писали о том, что у РФ забирают паспорта у чиновников, ведь боятся их побега за границу, где приближенные к Кремлю люди могут открыть секреты России.