Санкции не сработали: финансовый гигант РФ получил рекордную прибыль, война будет продолжаться

Российский Сбербанк должен выплатить 752 миллиарда рублей, а это 8 миллиардов долларов в виде дивидендов. В прошлом году банк показал наибольшую за всю историю прибыль, демонстрирующую устойчивость российской экономики вопреки западным санкциям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Financial Times.

Рубль. Фото: из открытых источников

"Выплаты крупнейшего российского банка составляют половину его прибыли за 2023 год", – заявил исполнительный директор финучреждения Герман Греф.

Половина выплаты – 375 миллиардов рублей – поступит непосредственно в российский бюджет, поскольку государству принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка, пополняющая казну Кремля для финансирования войны, которую ведет режим Путина в Украине. Распределяемые государству дивиденды отвечают тому, что правительство запланировало в своем бюджете на текущий год.

Отмечается, что банковский сектор РФ оправился от первой волны западных санкций и остался одним из важных источников неэнергетических доходов Кремля.

Изолированные от мировых рынков капитала, российские кредиторы извлекли выгоду из резкого роста субсидируемых государством ипотечных кредитов и корпоративного кредитования, поскольку российская экономика военного времени стимулировала спрос на финансирование.

В рублях дивиденды Сбербанка за 2023 год на 30% превышают дивиденды, выплаченные за предыдущий год – 565 миллиардов рублей, что также являлось рекордом на тот момент.

Прибыль столичного кредитора в прошлом году составила 1,5 трлн рублей, что более чем в пять раз больше, чем в предыдущем году, и составляет практически половину совокупной прибыли русских банков в размере 3,3 трлн руб.

Однако Греф заявил, что 2024 год будет "гораздо сложнее" для российского банковского сектора, поскольку нормативные требования усиливаются, а спрос на кредиты снизится.

"Тем не менее, мы ожидаем достижения более высокой чистой прибыли в текущем году по сравнению с 2023 годом", — сказал он.

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