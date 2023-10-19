Санкции против РФ: российский певец заявил, что радуется после ареста квартир в Европе

Российская знаменитость и поклонник Путина Олег Газманов решил сделать хорошую мину при плохой игре – он хвастался представителям пропагандистских изданий, находящейся под санкциями Запада и по этой причине лишившийся оставшихся квартир на территории Италии и Латвии.

Олег Газманов (фото из открытых источников)

Газманов называет себя "кавалером всех санкций" и уверяет, что лично от этого он счастлив.

Еще в 2014 году певец, который является путинистом, попал под запрет на въезд на территорию Латвии, как и его другие коллеги-единомышленники Иосиф Кобзон и Валерия (Алла Перфильева).

Факты арестов недвижимости в городе Юрмала и Италии Газманов назвал "сопутствующими потерями".

"Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует", – пафосно говорит певец.

По словам Газманова, если страны Запада увидели в его лице угрозу, то это теперь означает только одно – он якобы полезен для своей страны. И хотя певца не пропускают в "загнивающие недружественные страны Запада", как утверждает путинист, он счастлив, что может попутешествовать, например, в российские города Пензу, Белгород и Петербург.

Кроме этого, Олег Газманов обещает, что в программу всех своих выступлений добавить блок композиций, которые будут посвящены российским захватчикам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стала известна жизнь сына Газманова в Монако . По информации российской пропагандистки Ксении Собчак, позиционирующей себя как либеральная журналистка, потомок убежденного сторонника и хозяина Кремля Путина, знаменитости из РФ Олега Газманова, находится вовсе не на территории России.

Оказывается, пока его отец поет на пропагандистских мероприятиях и повсюду говорит, что будет брать в руки автомат, чтобы уничтожать мирных жителей соседней страны, его приемный сын Филипп беззаботно живет в солнечном Монако и еще хочет сделать там карьеру, потому что устроился на абсолютно не "скрепляющую" работу – он в Монако модель.

