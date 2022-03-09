Санкции против России и конец путинского режима: что происходит и чего ждать дальше

Из-за российского открытого вторжения в Украину, которое длиться уже две недели, из-за зверств путинских вояк, Россию уже накрыл шквал санкций. РФ стала самой подсканкционной страной в мире. И это явно не конец экономических ударов, которые будет нанесены по агрессору. И это явно начало конца путинской недоимперии. Об этом и не только изданию "Комментарии" рассказал заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко.



Фото иллюстративное / Pixabay

Россия превращается в резервацию



Каждый день ми видим постепенное нарастание катастрофы путинской России. Своими действиями кремлевский фюрер не просто уничтожит собственную армию и миф о ней. Он превращает российский народ в изгоев, а свою страну – в резервацию, которую нельзя будет сравнить даже Северной Кореей.

Санкции против России продолжают нарастать. Аналитики уже подсчитали, что по их количеству РФ вырвалась в безусловные лидеры, обогнав Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу. Но ситуация меняется каждый день. С одной стороны, разные страны вводят все новые ограничения, а международные частные компании продолжают уходить с российского рынка и давить на российский бизнес и граждан за страшные преступления кремлевского режима. С другой — российское руководство и бизнес будут адаптироваться, искать лазейки для обхода санкций.

К примеру, они уже договариваются с правительствами Армении, Грузии и Азербайджана, чтобы превратить их в хабы для импорта различных товаров в Россию и экспорта российских товаров в другие страны. С полуподпольным переклеиванием бирок или сменой упаковки. В ответ на это ключевые партнеры Украины будут перекрывать эти лазейки. Процесс будет волнообразным и не таким быстрым, как бы нам хотелось.



Нефть и газ

8 марта США и Британия нанесли очередной масштабный удар по российской экономике – ввели запрет на импорт российских нефти и газа.

Конечно, это произойдет не сразу, а до конца текущего года. Но союзники уже провели переговоры с Саудовской Аравией, Венесуэлой и некоторыми другими добывающими странами, чтобы стабилизировать рынок. США также продают часть своих стратегических запасов для сдерживания роста цен.

Но влияние этих мер будет не таким быстрым, как нужно Украине, где уже сегодня умирают люди от обстрелов и голода. Пока цены на энергоносители бьют рекорды и дают России доходы. Попытки США снять часть санкций с Ирана в обмен на поставки иранской нефти на мировой рынок заблокировал Израиль при помощи Германии и России. Конечно, Израиль боится усиления Ирана. Но Соединенные Штаты продолжают работу по иранскому направлению.

Высокие цены невыгодны большинству развитых стран – от ЕС до Японии и Китая. Германия и другие члены Евросоюза будут вынуждены сокращать поставки российских энергоносителей постепенно – процесс может затянуться до двух лет. Поэтому всем игрокам будет важно скорее завершить войну в Украине и стабилизировать энергетические цены.

Кроме этого США ввели запрет на инвестиции в российскую энергетику. Но даже до введения этих санкций большинство мировых энергокомпаний уже заявили об уходе с российского рынка. Без иностранных технологий, преимущественно, американских, России будет практически невозможно сохранить былой уровень добычи. Так что в любом случае доля РФ в мировом энергорынке будет падать. Китай и дальше будет покупать российские газ и нефть, но по самым низким ценам, которые очень близки к себестоимости. Окупить трубопроводы, которые уже построила Россия в Китай, она не сможет уже никогда.

Так или иначе, но подлая агрессия России против Украины стала катализатором передела мирового энергетического рынка. Как известно, нефть и газ являлись ключевыми драйверами российской экономики, а имперские амбиции Кремля выросли до неимоверных размеров именно благодаря нефтедолларам. И эти возможности будут неуклонно сокращаться.



Финансовый рынок

Россия уверенно идет к советской модели. Еще недавно ее финансовый рынок был на порядок более развит, нежели украинский. Около 17% активного населения РФ были участниками рынка ценных бумаг. Все они уже потеряли свои вложения – фондовый рынок фактически уничтожен санкциями.

Более половины резервов российского Центробанка уже были заморожены предыдущей волной санкций. Теперь группа американских сенаторов разработала законопроект, который предусматривает запрет для РФ использовать также золотые запасы. Вероятно, такое решение будет принято. Хотя даже без него у России достаточно мало вариантов для продажи большого объема накопленного золота по приемлемой цене.

Россияне уже не могут пользоваться платежными системами типа Apple Pay, Google Pay, картами Visa и Mastercard. На днях остановила свою работу и японская платежная система JCB. Это означает, что россияне не смогут расплачиваться за границей и делать покупки в мировых интернет-магазинах. Альтернативным вариантом помимо российской системы "Мир" пока остается китайская платежная система UnionPay. Также пока остаются работать платежи внутри России.

Падение рубля продолжается. 9 марта курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторические рекорды. В первые минуты торговой сессии курс доллара достиг 113,8 рубля. При этом в банках до 8 марта доллар можно было купить в среднем за 150-160 рублей.

Но власти продолжают закручивать гайки. С 9 марта Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банков, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч. С учетом перспектив российской экономики это может означать будущую конфискацию валютных вкладов российского населения. Правда, российские банки уже открывают счета в юанях, и, возможно, людям позволят частичную конвертацию. В любом случае, расцветает черный рынок и стоимость доллара и евро на нем будет стремительно расти.



Влияние на массы российских граждан

Только за первую неделю санкций в России подорожали практически все товары — от 1,4 до 3 раз. По мере ускоряющегося сворачивания импорта полки магазинов будут пустеть все быстрее, а цены расти все стремительнее. Поэтому влияние санкций уже чувствует на себе все население. А средств для индексации зарплат и пенсий у Кремля уже почти нет.

Уход дорогих брендов или Netflix особо не подорвет устои режима. А вот постепенная пропажа части массовых товаров будет ощущаться сильнее. Существующих товарных запасов России хватит еще на несколько месяцев. Уже в первой половине лета дефицит в ряде товарных групп должны ощутить практически все слои населения. Китай и Индия не смогут закрыть все потребности. Тем боле, что на них будут давить США, от которых они очень зависимы экономически.

И хоть на первых парах больше всего пострадает российский средний класс, к концу года из-за продолжения роста цен взвыть может уже все российское население.



Авиация



Десятки стран уже закрыли небо для России. Конечно, РФ планирует превратить Турцию, Саудовскую Аравию и еще ряд других стран в хабы для организации полетов по всему миру. Но ситуация со временем будет меняться не в пользу России.

Возникает вопрос, а на чем россияне будут летать? До 28 марта иностранные лизинговые компании должны расторгнуть договоры лизинга с российскими авиакомпаниями. Из российского авиапарка в 980 самолетов, 777 находятся в лизинге, из них 515 с оценочной стоимостью $10 млрд — у иностранных лизингодателей.

Британские власти уже арестовали первый российский самолет в рамках нового пакета санкций, включающих возможность ареста любого воздушного судна РФ. Оставшиеся у России самолеты без запчастей будут медленно, но уверенно выводиться из эксплуатации. Даже самолеты российского производства будет очень сложно производить без импортных комплектующих. Если учесть масштабы российских территорий, то придет время, когда некоторые российские регионы будут отрезаны от нормального транспортного сообщения.



Импорт комплектующих и технологий



Проблемы для внутреннего российского производства в большинстве отраслей можно увидеть на примере российского автопрома. Уход почти всех мировых автопроизводителей с рынка лишь первая часть проблемы. Но российский Автоваз тоже объявил о скорой остановке работы без импортных деталей.

Важно, что санкции кардинально усложнят России обслуживание и производство нового высокоточного оружия. Но так будет почти во всех секторах. Без сырья, комплектующих и оборудования все больше предприятий будут останавливать работу и сокращать персонал. Российское станкостроение сейчас находится не в самом лучшем положении. Приведу самый простой пример: станки по обработке дерева или камня в России практически не производятся.

За год эти деструктивные процессы могут коснуться десятков миллионов российских граждан – уровень безработицы будет неуклонно расти.

Если учесть намерения Кремля "раскуркуливать" российских чиновников, то этот многолетний базис режима, который привык к сытой коррупционной жизни, тоже постепенно перестанет быть его опорой.



Путинская Россия падет, а Украина выстоит



У российского фюрера останется лишь один выход – закручивать гайки. И тут возникает большой вопрос: как долго это будут терпеть российские олигархи и чиновники, и как скоро они найдут соратников в среде российских силовиков для смены режима.

Неизбежное военное поражение в Украине должно ускорить этот процесс. Для нас очень важно не ослаблять сопротивление на всех фронтах – военном, экономическом, дипломатическом и, конечно, информационном.

Уже ясно виден конец путинского режима. Когда это произойдет, пока сказать сложно. Только невероятно больно, что до этого конца он сумеет нанести еще огромный вред нашему народу.

Но Украина точно выстоит. И очень важно, чтобы мы избавились от этой опасности на столетие вперед. Это важно ради наших детей и внуков. Перед нашим народом будет стоять задача не только отстроить и развивать нашу страну. Важно сохранить лидерство в мире, чтобы общими усилиями превратить Россию в демократическое и безопасное для нас государство. Это очень сложная задача. Но мы обязаны об этом думать уже сейчас.

Как сообщал портал, эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" причины и возможные последствия российско-украинской войны, а также вероятные сценарии развития событий. Возможно Путин будет продолжать эскалацию, ведь его не интересуют человеческие, экономические и репутационные потери.

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