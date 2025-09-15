logo

Санкции ударили по самому сокровенному для россиян: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции ударили по самому сокровенному для россиян: детали

Разведка узнала, что санкции заставляют россиян пить алкоголь низкого качества

15 сентября 2025, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Санкции Европейского Союза против РФ закрыли россиянам доступ к элитным винам, из-за чего им приходится покупать спиртное низкого качества. Выручает Россию в этом вопросе соседняя Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Службы внешней разведки Украины.

Санкции ударили по самому сокровенному для россиян: детали

Алкоголь. Фото: из открытых источников

"На фоне санкций со стороны Евросоюза и ограничения поставок многих европейских вин Кремлем россияне стали больше потреблять вин низкого качества, в частности произведенных в Беларуси", — говорится в сообщении разведки.

Известно, что за первое полугодие этого года в российских торговых сетях продали в 14 раз больше белорусских вин, чем раньше. А в начале 2025 года Беларусь даже оказалась в топ-10 стран по продаже игристых вин в Россию.

Обращает на себя внимание, что несколько дней назад общественные организации в РФ обратились к представителям власти с предложением ввести "сухой закон" пока продолжается так называемая "специальная военная операция" в Украине.

Общественные деятели в РФ объясняют свою инициативу тем, что алкоголь "ослабляет волю, снижает дисциплину и работоспособность граждан, а также боеспособность армии".

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд известных компаний и фирм покинули свои представительства в России и производители алкоголя — не исключение.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд известных компаний и фирм покинули свои представительства в России и производители алкоголя — не исключение.






Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/ukraina-i-svit--proty-rosiiskoi-ahresii-sanktsii-v-dii-1757894400000
