Санкция-ответ - Россия объявила болгарского дипломата persona non grata

Военный представитель при дипломатическом учреждении Болгарии в Российской Федерации вынужден покинуть территорию РФ, поскольку объявлен persona non grata. Имя данного дипломата Митко Борисович, он является военным атташе.

Власти России объясняет, что требования России о высылке дипломата ответным шагом на высылку российского сотрудника дипломатического ведомства за якобы шпионаж и военной сфере. Данная акция правительства Болгарии состоялась 10 дней назад.

Дипломатическое представительство России в Болгарии должно закрыться в сентябре 2020 года. По словам представителей Болгарии, российские сотрудники искали информацию по модернизации местных вооруженных сил, в частности — о возможности истребителей F-16 и намерения по использованию беспилотников.

Ранее "Комментарии" писали о том, что правоохранительные органы Болгарии обвиняют в шпионаже работника российского дипломатического ведомства. Как сообщают власти страны, должностное лицо посольства РФ подыскивать информацию о численности и расположения воинских частей США на территории Болгарии. Это была информация, представляющая государственную и служебную тайну. Работник дипломатического ведомства России объявлен персоной нон грата, территорию иностранного государства он должен покинуть в течение 3 суток.

Кроме того, портал стало известно о том, что ТРК "Наше время", который финансируется из бюджета США, был пойман на фейка о русском политика и нардепа от фракции "Единой России" Дмитрия Вяткина. После разоблачения администрация телеканала принесла публичные извинения, назвав представлен факт ошибкой.





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