Сбежавшая в Украину российская журналистка сделала заявление о будущем путинской России

Российские военнопленные в основном инфантильны, несамостоятельны и безразличны к собственным преступлениям. Российская журналистка и фотографа Виктория Ивлева считает, что от такого общества не стоит ожидать цивилизованных изменений в России. Об этом она рассказала в интервью "Главкому".

Виктория Ивлева, которая с марта 2022 года проживает в Киеве, много времени уделяет общению с российскими военнопленными. Она характеризует их как "деклассированные элементы", способные лишь к примитивным реакциям, безразличны к последствиям своих поступков и неспособны к логическому мышлению.

"Не знаю даже, как правильно назвать эту социальную прослойку... Они никому не интересны, неспособны логически мыслить, несамостоятельны в действиях, не имеют воли к принятию решений. Я насмотрелась на таких людей, и это страшно – они все предельно инфантильны, не понимают преступления, которые совершили, или им это безразлично", – рассказала журналистка.

"Ни у кого не возникло ощущения, эмоции: какие же мы скоты! И мне не показалось, что сидя в плену, они чего-то боятся, например, что их замордуют. Знают, что ничего плохого с ними не произойдет. Спрашиваешь – отвечает, не спрашиваешь – не отвечает. Это пещера, или, скорее, болото", – сказала Ивлева.

Журналистка убеждена, что из такой социальной основы невозможно ожидать культурного или цивилизованного развития: "Что может в дальнейшем возникнуть на такой почве? Будет ли болото осушено, будут ли по нему плыть черти, произойдет ли гражданская война между тупыми и еще тупее?.. Здесь никакая большая культура не поможет".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что режим Владимира Путина в России может быть разрушен с середины — из-за дворцового переворота. Такой сценарий вполне реален, если у кремлевских элит появится консенсус по поводу смены власти, заявила политическая аналитика Ольга Курносова.

Она напомнила о событиях так называемого "марша Пригожина", продемонстрировавших слабость и нестабильность нынешней вертикали власти в РФ.

"Мы видели, что система далеко не так прочна, как кажется извне. Если один из провластных кланов почувствует, что имеет и ресурсы, и поддержку, возможность изменить Путина через внутренний переворот станет очень реальной", — отметила Курносова.

