Російська журналістка, яка втекла до України, зробила заяву про майбутнє путінської Росії

Російські військовополонені здебільшого інфантильні, несамостійні та байдужі до власних злочинів. Російська журналістка та фотографиня Вікторія Івлєва вважає, що від такого суспільства не варто очікувати цивілізованих змін у Росії. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Главкому".

Режим Путіна в РФ (фото з відкритих джерел)

Вікторія Івлєва, яка з березня 2022 року проживає в Києві, багато часу приділяє спілкуванню з російськими військовополоненими. Вона характеризує їх як "декласовані елементи", здатні лише до примітивних реакцій, байдужі до наслідків своїх учинків і нездатні до логічного мислення.

"Не знаю навіть, як правильно назвати цей соціальний прошарок... Вони нікому не цікаві, нездатні логічно мислити, несамостійні у діях, не мають волі до прийняття рішень. Я надивилася на таких людей, і це страшно – вони всі гранично інфантильні, не розуміють злочину, який здійснили, або їм це байдуже", – розповіла журналістка.

"Ні в кого не виникло відчуття, емоції: які ж ми скоти! І мені не здалося, що сидячи в полоні, вони чогось бояться, наприклад, що їх замордують. Знають, що нічого поганого з ними не станеться. Питаєш – відповідає, не питаєш – не відповідає. Це печера, або, радше, болото", – сказала Івлєва.

Журналістка переконана, що з такої соціальної основи неможливо очікувати культурного чи цивілізованого розвитку: "Що може надалі виникнути на такому ґрунті? Буде болото осушене, чи по ньому плигатимуть чорти, чи станеться громадянська війна між тупими і ще тупішими?.. Тут ніяка велика культура не допоможе".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що режим Володимира Путіна в Росії може бути зруйнований із середини — через палацовий переворот. Такий сценарій цілком реальний, якщо в кремлівських еліт з’явиться консенсус щодо зміни влади, заявила політична аналітикиня Ольга Курносова.

Вона нагадала про події так званого "маршу Пригожина", які продемонстрували слабкість та нестабільність нинішньої вертикалі влади в РФ.

"Ми бачили, що система далеко не така міцна, як здається ззовні. Якщо один із провладних кланів відчує, що має і ресурси, і підтримку, — можливість змінити Путіна через внутрішній переворот стане дуже реальною", — зазначила Курносова.

