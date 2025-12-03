logo_ukra

Російська журналістка, яка втекла до України, зробила заяву про майбутнє путінської Росії

Івлєва зробила заяву про майбутнє про путінської Росії

3 грудня 2025, 15:20
Лиля Воробьева

 Російські військовополонені здебільшого інфантильні, несамостійні та байдужі до власних злочинів. Російська журналістка та фотографиня Вікторія Івлєва вважає, що від такого суспільства не варто очікувати цивілізованих змін у Росії. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Главкому".

Російська журналістка, яка втекла до України, зробила заяву про майбутнє путінської Росії

Режим Путіна в РФ (фото з відкритих джерел)

Вікторія Івлєва, яка з березня 2022 року проживає в Києві, багато часу приділяє спілкуванню з російськими військовополоненими. Вона характеризує їх як "декласовані елементи", здатні лише до примітивних реакцій, байдужі до наслідків своїх учинків і нездатні до логічного мислення.

"Не знаю навіть, як правильно назвати цей соціальний прошарок... Вони нікому не цікаві, нездатні логічно мислити, несамостійні у діях, не мають волі до прийняття рішень. Я надивилася на таких людей, і це страшно – вони всі гранично інфантильні, не розуміють злочину, який здійснили, або їм це байдуже", – розповіла журналістка.

"Ні в кого не виникло відчуття, емоції: які ж ми скоти! І мені не здалося, що сидячи в полоні, вони чогось бояться, наприклад, що їх замордують. Знають, що нічого поганого з ними не станеться. Питаєш – відповідає, не питаєш – не відповідає. Це печера, або, радше, болото", – сказала Івлєва.

Журналістка переконана, що з такої соціальної основи неможливо очікувати культурного чи цивілізованого розвитку: "Що може надалі виникнути на такому ґрунті? Буде болото осушене, чи по ньому плигатимуть чорти, чи станеться громадянська війна між тупими і ще тупішими?.. Тут ніяка велика культура не допоможе".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що режим Володимира Путіна в Росії може бути зруйнований із середини — через палацовий переворот. Такий сценарій цілком реальний, якщо в кремлівських еліт з’явиться консенсус щодо зміни влади, заявила політична аналітикиня Ольга Курносова.

 Вона нагадала про події так званого "маршу Пригожина", які продемонстрували слабкість та нестабільність нинішньої вертикалі влади в РФ.

"Ми бачили, що система далеко не така міцна, як здається ззовні. Якщо один із провладних кланів відчує, що має і ресурси, і підтримку, — можливість змінити Путіна через внутрішній переворот стане дуже реальною", — зазначила Курносова. 

 



