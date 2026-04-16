Сценарий захвата уже "завтра": Швеция предупреждает о новой провокации России

Россия может в ближайшее время осуществить ограниченную военную операцию в Балтийском море, чтобы проверить реакцию НАТО. Такой сценарий не исключает главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон в интервью The Times.

По его словам, Кремль способен быстро провести небольшую операцию – например захватить стратегический остров и остановиться, наблюдая за политическим ответом Альянса. Целью может стать выявление слабых мест в единстве НАТО, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном сокращении поддержки европейских партнеров.

Одним из наиболее вероятных объектов называют Готланд – ключевой остров в Балтийском море. В шведских военных отчетах уже отмечалось, что его могут атаковать внезапно как морским десантом, так и с воздуха.

Классон подчеркивает: речь идет не о масштабной войне, а о демонстративном шаге с последующей паузой для анализа реакции Запада. Поэтому, по его словам, Швеция и союзники должны усиливать военное присутствие в стратегических районах.

В то же время, шведская разведка предупреждает о росте угрозы. Россия активно наращивает силы вблизи региона и имеет возможности для ограниченных ударов. В более длинной перспективе, в течение пяти лет, Москва может быть способна к более масштабным операциям по захвату территорий и установлению контроля в воздухе и на море.

Отдельно Классон предостерег: даже завершение войны против Украины не гарантирует мир в Европе. Россия может перегруппироваться и переориентировать военный потенциал на западное направление.

По его мнению, Кремль может готовиться к более широкому геополитическому реваншу с целями, напоминающими амбиции бывшей империи или даже СССР.

