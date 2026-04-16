logo

BTC/USD

74634

ETH/USD

2340.3

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Сценарий захвата уже "завтра": Швеция предупреждает о новой провокации России
commentss НОВОСТИ Все новости

Сценарий захвата уже "завтра": Швеция предупреждает о новой провокации России

Остров как тест для НАТО в Стокгольме не исключают молниеносной операции Кремля

16 апреля 2026, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия может в ближайшее время осуществить ограниченную военную операцию в Балтийском море, чтобы проверить реакцию НАТО. Такой сценарий не исключает главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон в интервью The Times.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль способен быстро провести небольшую операцию – например захватить стратегический остров и остановиться, наблюдая за политическим ответом Альянса. Целью может стать выявление слабых мест в единстве НАТО, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном сокращении поддержки европейских партнеров.

Одним из наиболее вероятных объектов называют Готланд – ключевой остров в Балтийском море. В шведских военных отчетах уже отмечалось, что его могут атаковать внезапно как морским десантом, так и с воздуха.

Классон подчеркивает: речь идет не о масштабной войне, а о демонстративном шаге с последующей паузой для анализа реакции Запада. Поэтому, по его словам, Швеция и союзники должны усиливать военное присутствие в стратегических районах.

В то же время, шведская разведка предупреждает о росте угрозы. Россия активно наращивает силы вблизи региона и имеет возможности для ограниченных ударов. В более длинной перспективе, в течение пяти лет, Москва может быть способна к более масштабным операциям по захвату территорий и установлению контроля в воздухе и на море.

Отдельно Классон предостерег: даже завершение войны против Украины не гарантирует мир в Европе. Россия может перегруппироваться и переориентировать военный потенциал на западное направление.

По его мнению, Кремль может готовиться к более широкому геополитическому реваншу с целями, напоминающими амбиции бывшей империи или даже СССР.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле продолжают настаивать, что имеют проверенную информацию о том, что украинские дроны используют воздушное пространство НАТО для ударов по российским портам. Вроде бы помогают ВСУ страны Балтии и Финляндия. Соответствующее заявление Николая Патрушева, являющегося помощником диктатора РФ, цитируют российские пропагандистские СМИ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.com/world/europe/article/russia-attack-nato-island-baltic-sweden-6hndcgllp#selection-2075.0-2255.320
Теги:

