Сценарій захоплення вже “завтра”: Швеція попереджає про нову провокацію Росії

Росія може найближчим часом здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО. Такий сценарій не виключає головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон в інтерв’ю The Times.

За його словами, Кремль здатен швидко провести невелику операцію – наприклад, захопити стратегічний острів і зупинитися, спостерігаючи за політичною відповіддю Альянсу. Метою може стати виявлення слабких місць у єдності НАТО, особливо на тлі заяв Дональд Трамп про можливе скорочення підтримки європейських партнерів.

Одним із найімовірніших об’єктів називають Готланд – ключовий острів у Балтійському морі. У шведських військових звітах вже зазначалося, що його можуть атакувати раптово, як морським десантом, так і з повітря.

Классон наголошує: йдеться не про масштабну війну, а про демонстративний крок із подальшою паузою для аналізу реакції Заходу. Саме тому, за його словами, Швеція та союзники мають посилювати військову присутність у стратегічних районах.

Водночас шведська розвідка попереджає про зростання загрози. Росія активно нарощує сили поблизу регіону і вже має можливості для обмежених ударів. У довшій перспективі, протягом п’яти років, Москва може бути здатна до значно масштабніших операцій із захоплення територій і встановлення контролю в повітрі та на морі.

Окремо Классон застеріг: навіть завершення війни проти України не гарантує миру в Європі. Навпаки, Росія може перегрупуватися і переорієнтувати військовий потенціал на західний напрямок.

На його думку, Кремль може готуватися до ширшого геополітичного реваншу із цілями, що нагадують амбіції колишньої імперії або навіть СРСР.

