Несмотря на санкционную политику по отношению к России и Ирану, Администрация президента США Джо Байдена хочет сохранить стабильные цены на газ перед выборами, поощряя поток нефти на мировые рынки, пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что по словам информированных дипломатов, бывших чиновников и игроков энергетической отрасли, эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти. Отмечается, что, по мнению аналитиков, новые санкции против Ирана затрагивают лишь часть экспорта нефти страны и вряд ли окажут влияние на глобальные рынки.

Высокопоставленный представитель Администрации США отметил, что Байден хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить американским потребителям максимально низкую цену на заправке, поскольку это влияет на повседневную жизнь американцев.

То есть, говорит политолог Тарас Загородний, когда речь идет о выборах и ценах на бензин, то "ценности" и "борьба за свободный мир" могут подождать. Это при том, что сейчас наложены ограничения на производителей нефти и газа в США, добавил эксперт.

"Правильно Украина делает, что не слушает пожелания не бить по НПЗ. Надо продолжать. А то как-то цинично выходит — "сдохните за нашу дешевую нефть", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 июня Министерство финансов США ввело против Москвы много санкций из-за войны в Украине. Однако там нацелились на банки, а нефтяную промышленность страны-агрессора оставили практически неприкосновенной.

При этом приверженцы такой политики в Администрации США говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне.



