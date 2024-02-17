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Семья Навального подтвердила его гибель

Соратники Навального сообщили точное время смерти оппозиционера

сегодня, 19:26
Автор:
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Марьян Ощановский
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Родители и команда российского оппозиционного политика Алексея Навального подтвердили его смерть.

Семья Навального подтвердила его гибель

Навальный умер в российской тюрьме. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила гибель политика и сообщила, когда это произошло.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея Навального. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета", — сообщила спикер. Навального.

Она также сообщила, что российские следователи проводят "исследования" над телом оппозиционера.

В Фонде борьбы с коррупцией призвали российские власти немедленно передать тело Навального его семье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19364
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