Семья Навального подтвердила его гибель

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Марьян Ощановский
Родители и команда российского оппозиционного политика Алексея Навального подтвердили его смерть.
Навальный умер в российской тюрьме. Фото из открытых источников
Как сообщает издание The Moscow Times, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила гибель политика и сообщила, когда это произошло.
Она также сообщила, что российские следователи проводят "исследования" над телом оппозиционера.
В Фонде борьбы с коррупцией призвали российские власти немедленно передать тело Навального его семье.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.
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