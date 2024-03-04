Сердечные драмы Кремля: Путин во время встречи получил от давней любовницы

Спортсменка Алина Кабаева , говорят, устроила целый скандал хозяину Кремля Путину, прореагировав на слухи о его новом романе. Их скандальная встреча была на прошлой неделе. При этом Кабаеву уже долгое время называют любовницей российского президента и говорят, что двое ее сыновей гимнастка родила от диктатора.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Ссора возникла из-за того, что Кабаева намерена дать старшему сыну образование на Западе. Она хочет, чтобы сын учился в Швейцарии, когда станет взрослым. Однако после начала войны РФ в Украине Алина Кабаева попала там под санкции.

Как информируют российские СМИ , диалог прошел на повышенных тонах и гимнастка упрекнула Путина в том, что он сблизился с Екатериной Мизулиной (вероятно новой пассией Путина).

Диктатор ответил Алине, что нового романа нет и все это "выдумки желтой прессы".

Еще Путин советовал Кабаевой присмотреться к хорошим учебным заведениям в Китае и ОАЭ, при этом он сказал:

"Скоро вся Европа будет нашей. А может быть, скоро там вообще негде будет учиться", — сказал хозяин Кремля.

При этом говорят, что любовница диктатора влюбилась в офицера со своей охраны, и роман существует уже определенное время. Владимир Путин никак не отреагировал на это, даже не захотел узнать что-нибудь о сопернике.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев хочет отбить у Путина любовницу . Экс-президент террористической России Дмитрий Медведев снова злоупотреблял с крепкими напитками и сказал излишнее о Екатерине Мизулине. Как говорят, уже некоторое время ходят слухи, что Екатерина Мизулина — новая любовница Путина. При этом Дмитрий Медведев в прошлом году довольно долго сдерживал себя от плохой привычки пить алкоголь, даже в его окружении удивлялись, как заметно посвежел друг хозяина Кремля. Но в январе бывший президент снова упомянул о своей страсти к крепким напиткам.