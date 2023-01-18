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Сергей Лавров назвал цели России в войне с Украиной

Российский глава МИД Сергей Лавров сказал, что цели Российской Федерации в Украине не выдуманы и определяются интересами безопасности их страны.

сегодня, 12:03 comments2203
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Автор:

Slava Kot

Во время утренней пресс-конференции 18 января министр иностранных дел Российской Федерации озвучил цели, которые преследует Путин в войне в Украине. Лавров заявил, что в Украине не должно быть дискриминации и преследования русскоязычных граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сергей Лавров назвал цели России в войне с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что цели, преследуемые Россией "не выдуманы и не взяты с потолка". Политик заверил, что эти цели якобы законны и определяются интересами безопасности Российской Федерации.

Во время речи Лавров повторил кремлевские нарративы о демилитаризации Украины.

"В Украине, как и на какой-либо другой территории, граничащей с Российской Федерацией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу для России", — говорит министр иностранных дел РФ.

Сергей Лавров снова упомянул языковой вопрос, который был одной из вымышленных причин для Путина, чтобы начать войну в 2014 году. Как тогда утверждала кремлевская пропаганда, якобы для защиты русскоговорящих людей в Украине.

"В Украине не должно быть дискриминации и преследований, которые волей судьбы стали гражданами Украины, но хотят сохранить свой язык, культуру", — заявил Лавров.

Таким образом, Россия не изменила своих ранее озвученных целей в войне с Украиной. В начале вторжения Владимир Путин заявил, что начал войну для демилитаризации и денацификации Украины, однако прямо не сообщил, что означают эти термины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона.

Также "Комментарии" писали о президенте Хорватии, повторяющем пропагандистские нарративы Кремля.



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Источник: https://t.me/tass_agency/177092
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