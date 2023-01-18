Сергей Лавров назвал цели России в войне с Украиной

Во время утренней пресс-конференции 18 января министр иностранных дел Российской Федерации озвучил цели, которые преследует Путин в войне в Украине. Лавров заявил, что в Украине не должно быть дискриминации и преследования русскоязычных граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что цели, преследуемые Россией "не выдуманы и не взяты с потолка". Политик заверил, что эти цели якобы законны и определяются интересами безопасности Российской Федерации.

Во время речи Лавров повторил кремлевские нарративы о демилитаризации Украины.

"В Украине, как и на какой-либо другой территории, граничащей с Российской Федерацией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу для России", — говорит министр иностранных дел РФ.

Сергей Лавров снова упомянул языковой вопрос, который был одной из вымышленных причин для Путина, чтобы начать войну в 2014 году. Как тогда утверждала кремлевская пропаганда, якобы для защиты русскоговорящих людей в Украине.

"В Украине не должно быть дискриминации и преследований, которые волей судьбы стали гражданами Украины, но хотят сохранить свой язык, культуру", — заявил Лавров.

Таким образом, Россия не изменила своих ранее озвученных целей в войне с Украиной. В начале вторжения Владимир Путин заявил, что начал войну для демилитаризации и денацификации Украины, однако прямо не сообщил, что означают эти термины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона.

Также "Комментарии" писали о президенте Хорватии, повторяющем пропагандистские нарративы Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!