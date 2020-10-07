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Сестра Ефремова рассказала, в каких условиях актер живет в СИЗО

Актер развлекает сокамерников чтением пьесы

сегодня, 09:03
Автор:

Виолетта Комаровская

Тюремная жизнь не сломила характер Михаила Ефремова. В каких условиях он живет в СИЗО, рассказала журналистам "Комсомольской правды" его сестра Анастасия. Она утверждает, что на данный момент за решеткой Ефремову абсолютно ничего не угрожает.

Сестра Ефремова рассказала, в каких условиях актер живет в СИЗО

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Таганского суда

Уже около месяца актер находится в СИЗО-5 на севере Москвы. Туда его отправили сразу же после оглашения приговора за совершение пьяной аварии, в которой  погиб мужчина. За это суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Пока актер пытается обжаловать приговор, он будет оставаться в следственном изоляторе. На условия за решеткой, говорит сестра артиста, он не жалуется.

"Он может есть, что нужно, и спит в любых условиях. Если нужно в робе ходить, для него это тоже не проблема. Такие вещи его не сломают", — говорит Анастасия.

По ее словам, с сокамерниками общий язык актер тоже нашел. Развлекает их чтением пьесы, которую взял с собой за решетку. 

"Все зоны в России за него уже бьются: мол, пришлите Ефремова нам", — утверждает сестра артиста. 

Несмотря на все это, семья Ефремова пытается всеми силами вытащить его из тюрьмы.

"Не Мишка наказан сейчас, а мы. Мы — его дети и семья. Да и вся страна, честно говоря, наказана. Она лишилась артиста такого уровня", — считает родственница заключенного. 

Напомним, что сама авария с участием Михаила Ефремова произошла 8-го июня. Актер за руль внедорожника сел в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров скончался.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, где хотел бы отбывать наказание за совершение аварии сам Михаил Ефремов. 


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