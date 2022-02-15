"Шанс есть всегда": Путин заявил, что диалог для урегулирования кризиса еще возможен

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Карина Ожерельева
Владимир Путин предположил, что для диалога по Украине еще не поздно. Об этом сообщает The Guardian.
Путин на переговорах с Лавровым - фото из открытых источников
На встрече в Кремле министр иностранных дел Сергей Лавров сказал Путину, что считает, что еще есть пространство для диалога относительно запросов России относительно нового соглашения безопасности с Западом.
Путин, который из-за страха заболеть Covid начал проводить встречи со строгим социальным дистанцированием, дал свое согласие с другого конца чрезвычайно длинного стола.
В то же время, высокопоставленный российский дипломат заявил Guardian, что Россия будет в своих правах на "контратаке" против Украины, если почувствует, что Киев угрожает населению Востока Украины.
Как сообщали ранее "Комментарии", последние данные, которые располагает американской разведкой, свидетельствуют о том, что в Кремле еще не приняли окончательного решения по вторжению российских войск в Украину. При этом усиление российских войск у украинской границы не прекращается.
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