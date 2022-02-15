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"Шанс есть всегда": Путин заявил, что диалог для урегулирования кризиса еще возможен

Российский президент сигнализирует о перспективе переговоров с Западом, поскольку военное наращивание заставляет мир догадываться о возможном вторжении

сегодня, 11:36
Автор:

Карина Ожерельева
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Владимир Путин предположил, что для диалога по Украине еще не поздно. Об этом сообщает The Guardian.

"Шанс есть всегда": Путин заявил, что диалог для урегулирования кризиса еще возможен

Путин на переговорах с Лавровым - фото из открытых источников

На встрече в Кремле министр иностранных дел Сергей Лавров сказал Путину, что считает, что еще есть пространство для диалога относительно запросов России относительно нового соглашения безопасности с Западом.

"Мне кажется, что наши возможности еще далеко не исчерпаны. Они, безусловно, не должны продолжаться до бесконечности. Но на этом этапе я бы предложил их продлить и усилить", – сказал Лавров Путину.

Путин, который из-за страха заболеть Covid начал проводить встречи со строгим социальным дистанцированием, дал свое согласие с другого конца чрезвычайно длинного стола.

"Мы предостерегаем бесконечных разговоров по вопросам, которые нужно решить сегодня. Но как министр иностранных дел я должен сказать, что шанс всегда есть", – сказал Лавров.

В то же время, высокопоставленный российский дипломат заявил Guardian, что Россия будет в своих правах на "контратаке" против Украины, если почувствует, что Киев угрожает населению Востока Украины.

"Мы не вторгнемся в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы начнут атаковать Россию, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или, если они начнут откровенно убивать граждан России где угодно – в Донбассе или где угодно", – сказал в интервью в Брюсселе посол России в ЕС Владимир Чижов.

Как сообщали ранее "Комментарии", последние данные, которые располагает американской разведкой, свидетельствуют о том, что в Кремле еще не приняли окончательного решения по вторжению российских войск в Украину. При этом усиление российских войск у украинской границы не прекращается.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/14/vladimir-putin-suggests-dialogue-is-still-possible-on-ukraine-crisis
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