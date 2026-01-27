logo

Шантаж Кремля: в США рассказали, на что Москва пытается выменять Украину
Шантаж Кремля: в США рассказали, на что Москва пытается выменять Украину

Россия снова апеллирует к договорам о контроле над ядерным оружием, давя на США с требованием уступок

27 января 2026, 07:41
Автор:
Кравцев Сергей

Кремль возобновляет использование риторики по контролю над ядерными вооружениями, пытаясь склонить Соединенные Штаты к уступкам по отношению к Украине в обмен на нормализацию американо-российских отношений. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российскому изданию Коммерсант, опубликованном 26 января, заявил о готовности Москвы неформально придерживаться положений договора New START еще в течение года после его завершения 5 февраля 2026 года – при условии, что США сделают то же самое. По его словам, Вашингтон вроде бы не отреагировал на это предложение, а перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере контроля над вооружениями зависят от позиции США.

Медведев подчеркнул, что Россия готова к диалогу по ядерным вопросам только после "нормализации" двусторонних отношений, фактически увязывая стратегическую стабильность с отказом США от активного участия в мирных усилиях по Украине. Он также завуалированно пригрозил, заявив, что отсутствие такой стабильности может подтолкнуть другие государства к созданию ядерного оружия. В этом контексте представитель Кремля упомянул о новых российских разработках – ракетах "Буревестник" и "Орешник", а также беспилотном подводном аппарате "Посейдон".

В ISW отмечают, что Владимир Путин и другие чиновники Кремля не демонстрируют никакой готовности отказываться от первоначальных требований в войне против Украины. Москва, вероятно, стремится использовать перспективу улучшения отношений с США, чтобы предотвратить Вашингтон от мирного процесса и заставить его пойти на уступки, позволив России продолжать войну без существенного внешнего давления.

Читайте на портале "Комментарии" — США больше не союзники: во Франции намекнули на готовность пойти на радикальные шаги.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-26-2026/
