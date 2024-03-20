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Школьники в России будут изучать песни российских пропагандистов

Теперь вместо "Калинки", российские школьники будут орать "Прорвемся, опера!".

20 марта 2024, 23:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В стране-террористке РФ, во время часов "патриотического" воспитания, в учебных заведениях предложили учить пропагандистские песни поддерживающих Путина певцов .

Школьники в России будут изучать песни российских пропагандистов

Певец SHAMAN (фото из открытых источников)

Как сообщает провластный российский телеграмм-канал "Не Малахов ", депутаты российской Госдумы предлагают на школьных уроках музыки учить песни группы "Любэ", Олега Газманова и молодого, но патриотического российского исполнителя SHAMAN.

"Народные избранники считают, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну. В Минпросвете уже заявили, что готовы изменить программу по предмету "Музыка", — информируют на телеграмм-канале.

Здесь также шутят, что для того, чтобы выполнять подобный репертуар, в российских школах нужно будет носить "спецодежду".

"А теперь придется покупать кожаные лосины с микрофоном, белый парик и шашку. Все это со сменкой в пакете таскать. Да еще, пожалуй, и сальто разучивать. Для передачи сценического лука", — утверждают на комичности ситуации пропагандистские СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина отправила певца-патриота в колонию. Известный в России исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), часто участвующий в пропагандистских концертах, цель которых – поддержка войны в Украине, побывал с выступлением в женской исправительно-трудовой колонии.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", певец-фаворит террориста Путина поехал туда, выполняя указание дочери президента Екатерины Тихоновой.
  Сообщают, что эта российская знаменитость не проявляла особого восторга от идеи праздновать 8 марта в женской колонии, но, как говорят информаторы пропагандистов, особого выбора у него не было.



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