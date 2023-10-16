logo

BTC/USD

28308.59

ETH/USD

1581.28

LTC/USD

63.88

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Шойгу и Путин опозорились статистикой о потерях Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шойгу и Путин опозорились статистикой о потерях Украины

Шойгу и Путин сделали противоречивые заявления этой осенью

сегодня, 18:54
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава Кремля и глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу опозорились своими заявлениями по поводу статистики потерь Украины в рамках полномасштабного вторжения РФ. Путин и министр обороны сделали противоречивые заявления об уничтоженной технике ВСУ в этот осенний сезон. Но российские цифры совсем не сошлись по бронемашинам.

Шойгу и Путин опозорились статистикой о потерях Украины

Шойгу и Путин (фото из открытых источников)

12 сентября, Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что российские оккупанты уничтожили в боях на Украине 18 тысяч бронемашин разных классов.


А 16 октября Сергей Шойгу, выступая на совещании по оперативным вопросам, которое собрал Путин, удивил совсем другими цифрами.

"Большие потери в живой силе и технике. Это сотни танков, более 1,5 тысяч бронемашин", — заявил глава главного оборонного ведомства России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры. Президент России Владимир Путин совершил несколько международных звонков, в частности, к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Палестины Махмуду Аббасу. Путин призвал лидеров обеих стран начать мирные переговоры.

После телефонных разговоров Путина между лидерами Палестины и Израиля помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил главные положения. Таким образом, в Кремле призывают прекратить огонь. Согласно официальному заявлению, Кремль настаивает начать мирные переговоры и использовать формулу ООН по созданию двух государств.

Интересно, что большинство мировых лидеров осудили действия нападавшего на Израиль ХАМАСа, однако Путин не реагировал в первые дни на ситуацию. Первые комментарии Путина по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке касались заявления о политике США, которая якобы не учла потребность палестинцев. Путин годами пытался поддерживать крепкие связи с Израилем и Палестиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!