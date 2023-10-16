Шойгу и Путин опозорились статистикой о потерях Украины

Глава Кремля и глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу опозорились своими заявлениями по поводу статистики потерь Украины в рамках полномасштабного вторжения РФ. Путин и министр обороны сделали противоречивые заявления об уничтоженной технике ВСУ в этот осенний сезон. Но российские цифры совсем не сошлись по бронемашинам.

Шойгу и Путин (фото из открытых источников)

12 сентября, Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что российские оккупанты уничтожили в боях на Украине 18 тысяч бронемашин разных классов.



А 16 октября Сергей Шойгу, выступая на совещании по оперативным вопросам, которое собрал Путин, удивил совсем другими цифрами.



"Большие потери в живой силе и технике. Это сотни танков, более 1,5 тысяч бронемашин", — заявил глава главного оборонного ведомства России.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры. Президент России Владимир Путин совершил несколько международных звонков, в частности, к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Палестины Махмуду Аббасу. Путин призвал лидеров обеих стран начать мирные переговоры.



После телефонных разговоров Путина между лидерами Палестины и Израиля помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил главные положения. Таким образом, в Кремле призывают прекратить огонь. Согласно официальному заявлению, Кремль настаивает начать мирные переговоры и использовать формулу ООН по созданию двух государств.



Интересно, что большинство мировых лидеров осудили действия нападавшего на Израиль ХАМАСа, однако Путин не реагировал в первые дни на ситуацию. Первые комментарии Путина по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке касались заявления о политике США, которая якобы не учла потребность палестинцев. Путин годами пытался поддерживать крепкие связи с Израилем и Палестиной.

