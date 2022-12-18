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Шойгу на вертолете проверял оккупационные войска РФ в Украине

Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине

сегодня, 11:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу проверил российские войска, воюющие в Украине. Традиционно кровавая война против мирных жителей Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.

Шойгу на вертолете проверял оккупационные войска РФ в Украине

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

В российском ведомстве даже опубликовали видео, где видно, что Шойгу на вертолете. А еще – на видео видны кадры из воздуха пустых участков земли.

"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в Минобороны РФ.

Также российское Минобороны заявило, что Шойгу на "передовой" пообщался с находившимися в "командном пункте" военными. Он заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".

В сообщении кафиров говорится, что особое внимание Шойгу обратил на "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле придумали новую "цель" ударов по энергосистеме Украины . В РФ продолжают придумывать и распространять откровенную ложь ракетных обстрелов по энергетическим объектам Украины. Таким образом кремлевская пропаганда пытается оправдать террор мирного населения и свои преступления. Российские пропагандисты опубликовали очередную дезинформацию Минобороны РФ, где говорится, что ракетная атака 16 декабря "была нанесена по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и объектам энергетики обеспечивают".



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Источник: https://t.me/mod_russia/22733
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