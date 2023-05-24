Шойгу ответил на инциденты в Белгороде: Россия будет жестко реагировать

Российские военные из РДК и ЛСР 22 мая зашли на территорию Белгородской области, чем вызвали панику у местного населения РФ и высшего руководства. После нескольких дней глава Минобороны России Сергей Шойгу отреагировал на инцидент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Военные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", состоящие из представителей граждан РФ, вошли в приграничные регионы России. Военные заявили, что таким намерены освобождать Россию от путинского режима. Российский министр обороны Сергей Шойгу пригрозил, что повторные инциденты вызовут жесткую реакцию армии РФ.

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"На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и дальше будут реагировать оперативно и предельно жестко", — пригрозил Сергей Шойгу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны России известило, что якобы "разгромило националистические формирования" в Белгородской области и "уничтожили более 70 террористов" и другую военную технику. Несмотря на такие заявления представителей России, РДК указали, что не понесли потери. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также резко высказался о российских повстанцах, зашедших на территорию Белгородской области.

Также "Комментарии" писали, что "Русский добровольческий корпус" назвал направления новых рейдов по территории Российской Федерации. В заявлении прозвучали три города, являющиеся административными центрами приграничных областей России.