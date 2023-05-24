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Шойгу ответил на инциденты в Белгороде: Россия будет жестко реагировать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия будет предельно жестко реагировать на подобные инциденты.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Российские военные из РДК и ЛСР 22 мая зашли на территорию Белгородской области, чем вызвали панику у местного населения РФ и высшего руководства. После нескольких дней глава Минобороны России Сергей Шойгу отреагировал на инцидент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Шойгу ответил на инциденты в Белгороде: Россия будет жестко реагировать

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Военные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", состоящие из представителей граждан РФ, вошли в приграничные регионы России. Военные заявили, что таким намерены освобождать Россию от путинского режима. Российский министр обороны Сергей Шойгу пригрозил, что повторные инциденты вызовут жесткую реакцию армии РФ.


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"На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и дальше будут реагировать оперативно и предельно жестко", — пригрозил Сергей Шойгу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны России известило, что якобы "разгромило националистические формирования" в Белгородской области и "уничтожили более 70 террористов" и другую военную технику. Несмотря на такие заявления представителей России, РДК указали, что не понесли потери. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также резко высказался о российских повстанцах, зашедших на территорию Белгородской области.

Также "Комментарии" писали, что "Русский добровольческий корпус" назвал направления новых рейдов по территории Российской Федерации. В заявлении прозвучали три города, являющиеся административными центрами приграничных областей России.



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Источник: https://t.me/rian_ru/203568
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